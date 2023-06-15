В Челябинской области ФСБ задержала мошенника-поджигателя

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена оперативниками УФСБ по Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя, который обманным путем наживался на страховых компаниях. В пресс-службе областного полицейского главка, сотрудники которого занимались расследованием, сообщили, что для исполнения своих планов он строил дома, страховал их, а когда в них происходил пожар, получал страховую компенсацию.

«Дома на выкупленных участках строились из дешевых материалов. В жилище делался ремонт, создающий видимость надежности и достатка. Затем строение страховалось на сумму от 2,3 до 4,3 млн рублей. В дальнейшем в течение полугода в доме происходил пожар, уничтожающий имущество», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, мужчина включил в преступную схему своих знакомых. Они выкупали землю на территории садовых товариществ в Челябинске, Копейске и в Сосновском районе. Всего установлено шесть эпизодов мошенничества. Сумма обмана страховых компаний превысила 18 млн рублей.

Следствием ГУ МВД по региону расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данных противоправных деяний законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении остальных участников, кто был в сговоре с мужчиной, расследование продолжается.