Baza: выпускник из Брянской области покончил с собой из-за результатов ЕГЭ

17 июня 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Подросток совершил суицид из-за ЕГЭ, пишет Baza Фото: Московец Илья © URA.RU Школьник в Брянской области покончил с собой. Причиной стали плохие результаты по ЕГЭ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Брянской области выпускник покончил с собой из-за заваленного ЕГЭ. Самоубийство он совершил сразу после посещения школы», — пишет канал. Подросток узнал, что не набрал нижний порог по экзамену. 17-летний парень не вернулся домой. Позже его тело нашли рядом с озером.



Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Брянской области. Ответ ожидается. Педагог Лия Бабаева рассказала, что каждый год 500 подростков совершают самоубийства за период сдачи ЕГЭ, передает «Федеральное агентство новостей». Она отметила, что в момент экзамена школьник испытывает стресс и переживает.

Школьник в Брянской области покончил с собой. Причиной стали плохие результаты по ЕГЭ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Брянской области выпускник покончил с собой из-за заваленного ЕГЭ. Самоубийство он совершил сразу после посещения школы», — пишет канал. Подросток узнал, что не набрал нижний порог по экзамену. 17-летний парень не вернулся домой. Позже его тело нашли рядом с озером. Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Брянской области. Ответ ожидается. Педагог Лия Бабаева рассказала, что каждый год 500 подростков совершают самоубийства за период сдачи ЕГЭ, передает «Федеральное агентство новостей». Она отметила, что в момент экзамена школьник испытывает стресс и переживает.