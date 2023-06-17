Baza: выпускник из Брянской области покончил с собой из-за результатов ЕГЭ

Школьник в Брянской области покончил с собой. Причиной стали плохие результаты по ЕГЭ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Брянской области выпускник покончил с собой из-за заваленного ЕГЭ. Самоубийство он совершил сразу после посещения школы», — пишет канал. Подросток узнал, что не набрал нижний порог по экзамену. 17-летний парень не вернулся домой. Позже его тело нашли рядом с озером.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Брянской области. Ответ ожидается.
Педагог Лия Бабаева рассказала, что каждый год 500 подростков совершают самоубийства за период сдачи ЕГЭ, передает «Федеральное агентство новостей». Она отметила, что в момент экзамена школьник испытывает стресс и переживает.
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