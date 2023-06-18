РИАН: переговоры по гарантиям безопасности для Украины закончились ничем

18 июня 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Переговоры не привели к выработке конкретных предложений Фото: Официальный сайт президента Украины Переговоры стран о том, чтобы Турция стала гарантом безопасности для Киева не привели к конкретике. Об этом сообщил дипломатический источник. «Переговоры между странами, которых Киев хотел видеть гарантами, к выработке конкретных предложений не привели», — сообщил дипломатический источник, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что предложение поступало от украинской стороны, Россия также была не против посредничества Анкары. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу стран-гарантов безопасности Киева. Участие подтвердили США, Британия, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль, передает «Национальная служба новостей».

Переговоры стран о том, чтобы Турция стала гарантом безопасности для Киева не привели к конкретике. Об этом сообщил дипломатический источник. «Переговоры между странами, которых Киев хотел видеть гарантами, к выработке конкретных предложений не привели», — сообщил дипломатический источник, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что предложение поступало от украинской стороны, Россия также была не против посредничества Анкары. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу стран-гарантов безопасности Киева. Участие подтвердили США, Британия, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль, передает «Национальная служба новостей».