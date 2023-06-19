Военный эксперт поймал Столтенберга на лжи

Военный эксперт Литовкин: НАТО зарабатывает на заявлениях о пустых складах альянса
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенсу Столтенбергу нельзя верить ни на одно слово, заявил Виктор Литовкин Фото:

НАТО лжет про опустошение арсеналов альянса ради своей выгоды. С таким мнением выступил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он уточнил, что НАТО специально отправляли Украине свой арсенал, чтобы восполнить его новым вооружением на деньги от Запада.

«[Генсеку НАТО Йенсу] Столтенбергу не надо верить ни на одно слово. <…> Cплавили все старое оружие на Украину и не нужно тратить деньги на его утилизацию», — пояснил Литовкин, передает NEWS.RU. Он уточнил, что сейчас альянс хочет получить проценты за поставленные кредиты. «Они будут драть двойную цену за это вооружение и никакие склады пустыми не останутся», — заключил Литовкин.

Ранее Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены из-за поставок вооружения Украине. Он добавил, что арсенал оружия должен быть восстановлен в ближайшее время. В американской газете The New York Times писали, что Украина выплатила своим западным подрядчикам 800 миллионов долларов за оружие. Некоторое вооружение оказалось сломанным.

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НАТО лжет про опустошение арсеналов альянса ради своей выгоды. С таким мнением выступил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он уточнил, что НАТО специально отправляли Украине свой арсенал, чтобы восполнить его новым вооружением на деньги от Запада. «[Генсеку НАТО Йенсу] Столтенбергу не надо верить ни на одно слово. <…> Cплавили все старое оружие на Украину и не нужно тратить деньги на его утилизацию», — пояснил Литовкин, передает NEWS.RU. Он уточнил, что сейчас альянс хочет получить проценты за поставленные кредиты. «Они будут драть двойную цену за это вооружение и никакие склады пустыми не останутся», — заключил Литовкин. Ранее Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены из-за поставок вооружения Украине. Он добавил, что арсенал оружия должен быть восстановлен в ближайшее время. В американской газете The New York Times писали, что Украина выплатила своим западным подрядчикам 800 миллионов долларов за оружие. Некоторое вооружение оказалось сломанным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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