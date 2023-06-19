Военный эксперт поймал Столтенберга на лжи

Военный эксперт Литовкин: НАТО зарабатывает на заявлениях о пустых складах альянса

19 июня 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Йенсу Столтенбергу нельзя верить ни на одно слово, заявил Виктор Литовкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО лжет про опустошение арсеналов альянса ради своей выгоды. С таким мнением выступил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он уточнил, что НАТО специально отправляли Украине свой арсенал, чтобы восполнить его новым вооружением на деньги от Запада. «[Генсеку НАТО Йенсу] Столтенбергу не надо верить ни на одно слово. <…> Cплавили все старое оружие на Украину и не нужно тратить деньги на его утилизацию», — пояснил Литовкин, передает NEWS.RU . Он уточнил, что сейчас альянс хочет получить проценты за поставленные кредиты. «Они будут драть двойную цену за это вооружение и никакие склады пустыми не останутся», — заключил Литовкин. Ранее Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены из-за поставок вооружения Украине. Он добавил, что арсенал оружия должен быть восстановлен в ближайшее время. В американской газете The New York Times писали, что Украина выплатила своим западным подрядчикам 800 миллионов долларов за оружие. Некоторое вооружение оказалось сломанным.

НАТО лжет про опустошение арсеналов альянса ради своей выгоды. С таким мнением выступил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он уточнил, что НАТО специально отправляли Украине свой арсенал, чтобы восполнить его новым вооружением на деньги от Запада. «[Генсеку НАТО Йенсу] Столтенбергу не надо верить ни на одно слово. <…> Cплавили все старое оружие на Украину и не нужно тратить деньги на его утилизацию», — пояснил Литовкин, передает NEWS.RU. Он уточнил, что сейчас альянс хочет получить проценты за поставленные кредиты. «Они будут драть двойную цену за это вооружение и никакие склады пустыми не останутся», — заключил Литовкин. Ранее Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены из-за поставок вооружения Украине. Он добавил, что арсенал оружия должен быть восстановлен в ближайшее время. В американской газете The New York Times писали, что Украина выплатила своим западным подрядчикам 800 миллионов долларов за оружие. Некоторое вооружение оказалось сломанным.