Облавы на нелегалов проводят по адресам пребывания и местам работы Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинской области сотрудники полиции начали массовые проверки для выявления нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники органов внутренних дел проводят массированные проверки адресов пребывания иностранных граждан и мест работы. Мероприятия проходят в рамках федеральной операции „Нелегал — 2023“. За первый день силовики выявили около 150 нарушений, 23 из них связаны с нарушением трудовой деятельности», — уточнили в пресс-службе.

Местные жители фиктивно заключали трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья. Выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет и фальсификации личных данных в документах. Возбуждены уголовные дела.

Из страны выдворят 23 иностранца, 14 — принудительно. Один уроженец среднеазиатской республики депортирован после отбытия наказания в исправительной колонии за совершение тяжкого преступления. Въезд в РФ закрыт девяти иностранцам.