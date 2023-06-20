Челябинские силовики проводят массовые облавы на нелегальных мигрантов. Видео

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Облавы на нелегалов проводят по адресам пребывания и местам работы Фото:

В Челябинской области сотрудники полиции начали массовые проверки для выявления нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники органов внутренних дел проводят массированные проверки адресов пребывания иностранных граждан и мест работы. Мероприятия проходят в рамках федеральной операции „Нелегал — 2023“. За первый день силовики выявили около 150 нарушений, 23 из них связаны с нарушением трудовой деятельности», — уточнили в пресс-службе.

Местные жители фиктивно заключали трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья. Выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет и фальсификации личных данных в документах. Возбуждены уголовные дела.

Из страны выдворят 23 иностранца, 14 — принудительно. Один уроженец среднеазиатской республики депортирован после отбытия наказания в исправительной колонии за совершение тяжкого преступления. Въезд в РФ закрыт девяти иностранцам.

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В Челябинской области сотрудники полиции начали массовые проверки для выявления нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники органов внутренних дел проводят массированные проверки адресов пребывания иностранных граждан и мест работы. Мероприятия проходят в рамках федеральной операции „Нелегал — 2023“. За первый день силовики выявили около 150 нарушений, 23 из них связаны с нарушением трудовой деятельности», — уточнили в пресс-службе. Местные жители фиктивно заключали трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья. Выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет и фальсификации личных данных в документах. Возбуждены уголовные дела. Из страны выдворят 23 иностранца, 14 — принудительно. Один уроженец среднеазиатской республики депортирован после отбытия наказания в исправительной колонии за совершение тяжкого преступления. Въезд в РФ закрыт девяти иностранцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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