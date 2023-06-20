Пермское ГУ МЧС купит за 145 тысяч рублей манекен для тренировок по спасению раненых

21 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

С помощью манекена в МЧС отрабатывают профессиональные навыки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку тренировочного манекена для отработки действий по спасению пострадавших при пожарах, ЧП и ДТП. Начальная и максимальная цена контракта составляет 145 тысяч рублей. Техзадание к закупке опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Заказчик — ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Объект закупки — тренировочный манекен. Предназначен для отработки задач спасательных служб, таких как работа на высоте, при ДТП, а также для отработки способов транспортировки пострадавших. Цена контракта — 145 тысяч рублей», — сообщается в техзадании. Уточняется, что в комплект поставки входят сам манекен, защитный комбинезон, съемный чехол для головы, сапоги и транспортировочная сумка. Руки и ноги должны быть подвижны относительно тела, а форма головы должна позволять устанавливать транспортные шины для фиксации шеи. Манекену необходимо обладать высокой степенью прочности, чтобы выдержать вес бетонной плиты, металлических балок, деревьев или машины. Ранее URA.RU рассказывало, что ГУ МЧС РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку тренажеров для отработки действия при вскрытии дверей. Также пожарные решили приобрести оборудование для тренировок с кувалдой.

Главное управление МЧС РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку тренировочного манекена для отработки действий по спасению пострадавших при пожарах, ЧП и ДТП. Начальная и максимальная цена контракта составляет 145 тысяч рублей. Техзадание к закупке опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Заказчик — ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Объект закупки — тренировочный манекен. Предназначен для отработки задач спасательных служб, таких как работа на высоте, при ДТП, а также для отработки способов транспортировки пострадавших. Цена контракта — 145 тысяч рублей», — сообщается в техзадании. Уточняется, что в комплект поставки входят сам манекен, защитный комбинезон, съемный чехол для головы, сапоги и транспортировочная сумка. Руки и ноги должны быть подвижны относительно тела, а форма головы должна позволять устанавливать транспортные шины для фиксации шеи. Манекену необходимо обладать высокой степенью прочности, чтобы выдержать вес бетонной плиты, металлических балок, деревьев или машины. Ранее URA.RU рассказывало, что ГУ МЧС РФ по Пермскому краю объявило конкурс на поставку тренажеров для отработки действия при вскрытии дверей. Также пожарные решили приобрести оборудование для тренировок с кувалдой.