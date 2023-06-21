Матвиенко: ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис

22 июня 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Запад твердо держит курс на эскалацию конфликта, считает Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация в мире по взрывоопасности сейчас превосходит Карибский кризис 1962 года и ответственность за это несет США и Запад, накачивая Украину оружием. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Человечество проходит сейчас, пожалуй, самый сложный этап с момента окончания Второй мировой войны. По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Она отметила, что Запад твердо держит курс на эскалацию конфликта и жители Украины являются лишь расходным материалом в военных действиях, направленных против РФ. Западные страны направляют вооружение Украине с начала спецоперации. На данях министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Запад меняет приоритеты в вооружении Украины и заключает соглашение для быстрой отправки Киеву систем ПВО. При этом The Washington Post написало, что западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите при контрнаступлении. по информации издания, пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа боя.

Ситуация в мире по взрывоопасности сейчас превосходит Карибский кризис 1962 года и ответственность за это несет США и Запад, накачивая Украину оружием. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Человечество проходит сейчас, пожалуй, самый сложный этап с момента окончания Второй мировой войны. По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Она отметила, что Запад твердо держит курс на эскалацию конфликта и жители Украины являются лишь расходным материалом в военных действиях, направленных против РФ. Западные страны направляют вооружение Украине с начала спецоперации. На данях министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Запад меняет приоритеты в вооружении Украины и заключает соглашение для быстрой отправки Киеву систем ПВО. При этом The Washington Post написало, что западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите при контрнаступлении. по информации издания, пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа боя.