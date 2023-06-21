21 июня 2023

Матвиенко: ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Запад твердо держит курс на эскалацию конфликта, считает Матвиенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в мире по взрывоопасности сейчас превосходит Карибский кризис 1962 года и ответственность за это несет США и Запад, накачивая Украину оружием. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Человечество проходит сейчас, пожалуй, самый сложный этап с момента окончания Второй мировой войны. По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Она отметила, что Запад твердо держит курс на эскалацию конфликта и жители Украины являются лишь расходным материалом в военных действиях, направленных против РФ.

Западные страны направляют вооружение Украине с начала спецоперации. На данях министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Запад меняет приоритеты в вооружении Украины и заключает соглашение для быстрой отправки Киеву систем ПВО. При этом The Washington Post написало, что западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите при контрнаступлении. по информации издания, пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа боя.

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Ситуация в мире по взрывоопасности сейчас превосходит Карибский кризис 1962 года и ответственность за это несет США и Запад, накачивая Украину оружием. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Человечество проходит сейчас, пожалуй, самый сложный этап с момента окончания Второй мировой войны. По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда. Она отметила, что Запад твердо держит курс на эскалацию конфликта и жители Украины являются лишь расходным материалом в военных действиях, направленных против РФ. Западные страны направляют вооружение Украине с начала спецоперации. На данях министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Запад меняет приоритеты в вооружении Украины и заключает соглашение для быстрой отправки Киеву систем ПВО. При этом The Washington Post написало, что западное вооружение на Украине не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в защите при контрнаступлении. по информации издания, пять бронемашин были уничтожены в течение первого часа боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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