Патрушев: военные РФ уничтожили 246 танков с начала контрнаступления ВСУ

С начала наступления ВСУ ВС РФ уничтожили 13 западных танков, заявил Николай Патрушев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С момента начала контрнаступления ВСУ с 4 по 21 июня Вооруженные Силы РФ уничтожили 246 танков, принадлежащих Украине, среди которых 13 западного образца. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании совета.
«С 4 по 21 июня ВС РФ уничтожили 246 украинских танков», — заявил Патрушев. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что из общего числа танков 13 были западного производства.
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