Патрушев: военные РФ уничтожили 246 танков с начала контрнаступления ВСУ

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, сгоревший танк, подбитый танк
С начала наступления ВСУ ВС РФ уничтожили 13 западных танков, заявил Николай Патрушев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С момента начала контрнаступления ВСУ с 4 по 21 июня Вооруженные Силы РФ уничтожили 246 танков, принадлежащих Украине, среди которых 13 западного образца. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании совета.

«С 4 по 21 июня ВС РФ уничтожили 246 украинских танков», — заявил Патрушев. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что из общего числа танков 13 были западного производства.

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С момента начала контрнаступления ВСУ с 4 по 21 июня Вооруженные Силы РФ уничтожили 246 танков, принадлежащих Украине, среди которых 13 западного образца. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании совета. «С 4 по 21 июня ВС РФ уничтожили 246 украинских танков», — заявил Патрушев. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что из общего числа танков 13 были западного производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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