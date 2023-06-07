Еврокомиссия начала расследование из-за закона о «российском влиянии» на Польшу

07 июня 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Польша должна выявить и ограничить российское влияние в Европе после отправленного Еврокомиссией письма Фото: Официальный сайт Европарламента Еврокомиссия (ЕК) запустила расследование против Польши из-за «российского влияния». Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Польские власти уже дали ответ на письмо ЕК. «Еврокомиссия решила начать процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Он отметил, что у Польши есть два месяца на ответ письма ЕК. Представитель польского правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский прокомментировал отправленное письмо ЕК. «Мы убеждены, что эта цель должна объединять все демократические страны и институты. Мы спокойно передадим юридические и фактические аргументы по этому делу после того, как ознакомимся с сомнениями Еврокомиссии», — написал он в своем twitter-аккаунте. Шинковский подчеркнул, что цель Варшавы — это изучение и ограничение российского влияния в Польше и Европе. В конце мая стало известно, что президент Польши Анджей Дуда одобрил законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния в стране за последние 15 лет. Комиссия займется проверкой деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы. Жители Польши недовольны данной инициативой, потому что она может помешать политике страны. Например, у экс-премьер-министра страны — лидера оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональду Туску не будет возможности участвовать в выборах президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еврокомиссия (ЕК) запустила расследование против Польши из-за «российского влияния». Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Польские власти уже дали ответ на письмо ЕК. «Еврокомиссия решила начать процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Он отметил, что у Польши есть два месяца на ответ письма ЕК. Представитель польского правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский прокомментировал отправленное письмо ЕК. «Мы убеждены, что эта цель должна объединять все демократические страны и институты. Мы спокойно передадим юридические и фактические аргументы по этому делу после того, как ознакомимся с сомнениями Еврокомиссии», — написал он в своем twitter-аккаунте. Шинковский подчеркнул, что цель Варшавы — это изучение и ограничение российского влияния в Польше и Европе. В конце мая стало известно, что президент Польши Анджей Дуда одобрил законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния в стране за последние 15 лет. Комиссия займется проверкой деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы. Жители Польши недовольны данной инициативой, потому что она может помешать политике страны. Например, у экс-премьер-министра страны — лидера оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональду Туску не будет возможности участвовать в выборах президента.