22 июня 2023

В УрФУ открыли набор на новую магистерскую программу

© Служба новостей «URA.RU»
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По новой магистерской программе пройдут обучение 30 человек Фото:

В Уральском федеральном университете стартовал набор на магистерскую программу «Управление научно-технологическими проектами», которая реализуется на базе Уральского научно-образовательного центра. Об этом сообщил первый проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета Даниил Сандлер.

«По управлению научно-технологическими проектами будет 30 человек в первом наборе. Для качественного управления проектами очень важно, чтобы был общий язык, на котором могут говорить главные технолог, механик и экономист. Новая программа позволит выработать этот язык», — рассказал Сандлер на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Проректор отметил, что новая магистерская программа позволит объединить специалистов из разных предприятий для их взаимодействия. «Одна из задач Уральского НОЦ — объединить научно-технологические команды разных предприятий, а иногда даже из разных отраслей, для работы в рамках одного проекта. Новая магистерская программа решает все эти задачи», — подчеркнул Сандлер.

Ранее URA.RU сообщало о завершении строительства корпусов федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» в Екатеринбурге. Это позволит значительно расширить возможности исследования вирусов и инфекций.

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В Уральском федеральном университете стартовал набор на магистерскую программу «Управление научно-технологическими проектами», которая реализуется на базе Уральского научно-образовательного центра. Об этом сообщил первый проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета Даниил Сандлер. «По управлению научно-технологическими проектами будет 30 человек в первом наборе. Для качественного управления проектами очень важно, чтобы был общий язык, на котором могут говорить главные технолог, механик и экономист. Новая программа позволит выработать этот язык», — рассказал Сандлер на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС. Проректор отметил, что новая магистерская программа позволит объединить специалистов из разных предприятий для их взаимодействия. «Одна из задач Уральского НОЦ — объединить научно-технологические команды разных предприятий, а иногда даже из разных отраслей, для работы в рамках одного проекта. Новая магистерская программа решает все эти задачи», — подчеркнул Сандлер. Ранее URA.RU сообщало о завершении строительства корпусов федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» в Екатеринбурге. Это позволит значительно расширить возможности исследования вирусов и инфекций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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