На границе России и Монголии обнаружены очаги чумы

23 июня 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Часть из 137 очагов чумы располагается на приграничной к РФ территории Монголии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Монголии были выявлены сотни очагов чумы, несколько из них находились на границе с Россией. Об этом сообщил монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции, посвященной этой проблеме. «В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ. Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува», — говорится на официальном сайте монгольского национального центра . В Монголии несколько раз были вспышки бубонной чумы. В 2021 году из-за этого в стране был отменен этап международного ралли «Шелковый путь». В 2020 году в нескольких регионах Монголии был введен карантин. Ограничения коснулись региона, который граничит с Россией.

В Монголии были выявлены сотни очагов чумы, несколько из них находились на границе с Россией. Об этом сообщил монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции, посвященной этой проблеме. «В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ. Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува», — говорится на официальном сайте монгольского национального центра. В Монголии несколько раз были вспышки бубонной чумы. В 2021 году из-за этого в стране был отменен этап международного ралли «Шелковый путь». В 2020 году в нескольких регионах Монголии был введен карантин. Ограничения коснулись региона, который граничит с Россией.