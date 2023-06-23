На границе России и Монголии обнаружены очаги чумы

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Часть из 137 очагов чумы располагается на приграничной к РФ территории Монголии Фото:

В Монголии были выявлены сотни очагов чумы, несколько из них находились на границе с Россией. Об этом сообщил монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции, посвященной этой проблеме.

«В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ. Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува», — говорится на официальном сайте монгольского национального центра.

В Монголии несколько раз были вспышки бубонной чумы. В 2021 году из-за этого в стране был отменен этап международного ралли «Шелковый путь». В 2020 году в нескольких регионах Монголии был введен карантин. Ограничения коснулись региона, который граничит с Россией.

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В Монголии были выявлены сотни очагов чумы, несколько из них находились на границе с Россией. Об этом сообщил монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции, посвященной этой проблеме. «В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ. Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува», — говорится на официальном сайте монгольского национального центра. В Монголии несколько раз были вспышки бубонной чумы. В 2021 году из-за этого в стране был отменен этап международного ралли «Шелковый путь». В 2020 году в нескольких регионах Монголии был введен карантин. Ограничения коснулись региона, который граничит с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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