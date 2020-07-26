У границ России ввели карантин из-за бубонной чумы

В Монголии вспышка бубонной чумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В граничащей с Россией Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы. Отмечается, что на карантине находится только один регион — район Улиастай провинции Завхан.

«У 39-летнего жителя Улиастая обнаружили симптомы заболевания, в том числе высокая температура, головная боль и боль в мышцах, после того, как он с семьей съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы, неделю назад», — сообщает РИА «Новости». Зараженного посадили на карантин в местную больницу. Еще девять человек были отправлены на домашнюю изоляцию, отмечает деловое издание «ВЗГЛЯД».

Ранее в Монголии умер 15-летний подросток от заражения бубонной чумы. За несколько дней до смерти юноша ел мясо сурка, отмечает агентство Nation News. Позднее случаи заражения чумой были зафиксированы в США.