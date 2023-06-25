Умер один из создателей Конституции РФ

Виктор Шейнис участвовал в создании Конституции России
Умер один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис, который участвовал в создании Конституции России. Об этом сообщили в политической партии.
«Скончался Виктор Шейнис, один из авторов Конституции России», — написали в telegram-канале партии. Там отметили, что Шейнис также был член Федерального комитета партии «Яблоко» и депутатом Государственной Думы первых двух созывов. Ему было 93 года.
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