Умер один из создателей Конституции РФ

Умер один из создателей Конституции РФ Виктор Шейнис

25 июня 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Виктор Шейнис участвовал в создании Конституции России Фото: пресс-служба партии Яблоко © URA.RU Умер один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис, который участвовал в создании Конституции России. Об этом сообщили в политической партии. «Скончался Виктор Шейнис, один из авторов Конституции России», — написали в telegram-канале партии. Там отметили, что Шейнис также был член Федерального комитета партии «Яблоко» и депутатом Государственной Думы первых двух созывов. Ему было 93 года.

Умер один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис, который участвовал в создании Конституции России. Об этом сообщили в политической партии. «Скончался Виктор Шейнис, один из авторов Конституции России», — написали в telegram-канале партии. Там отметили, что Шейнис также был член Федерального комитета партии «Яблоко» и депутатом Государственной Думы первых двух созывов. Ему было 93 года.