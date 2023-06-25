Умер один из создателей Конституции РФ

Умер один из создателей Конституции РФ Виктор Шейнис
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Виктор Шейнис участвовал в создании Конституции России Фото:

Умер один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис, который участвовал в создании Конституции России. Об этом сообщили в политической партии.

«Скончался Виктор Шейнис, один из авторов Конституции России», — написали в telegram-канале партии. Там отметили, что Шейнис также был член Федерального комитета партии «Яблоко» и депутатом Государственной Думы первых двух созывов. Ему было 93 года.

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Умер один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис, который участвовал в создании Конституции России. Об этом сообщили в политической партии. «Скончался Виктор Шейнис, один из авторов Конституции России», — написали в telegram-канале партии. Там отметили, что Шейнис также был член Федерального комитета партии «Яблоко» и депутатом Государственной Думы первых двух созывов. Ему было 93 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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