Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудников на зарплаты в 170 тысяч

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
Среди требований к сотрудникам называются любовь к автомобилям и умение убеждать Фото:

Пермское ООО «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, в связи с расширением штата ищет новых сотрудников. Компания срочно примет на работу двух менеджеров по продажам машин в автосалонах дочернего подразделения холдинга «Сатурн-Р-Авто». Специалистам обещают заработные платы до 170 тысяч рублей.

«В связи с расширением штата ООО „Сатурн-Р-Авто“ ищет в команду менеджеров по продаже автомобилей. Необходимы два человека. Обязанности — продажа автомобилей с пробегом различных брендов, моделей и комплектаций, консультация клиентов в автосалоне, проведение тест-драйвов, для которых нужно водительское удостоверение „В“. Также нужно консультировать клиентов насчет кредитования. Зарплата — до 170 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте Headhunter.

Среди требований указаны обязательное наличие стажа активного вождения не менее одного года, любовь к автомобилям и умение убеждать. В числе преимуществ называются официальное трудоустройство, дружный коллектив и корпоративные скидки и подарки для сотрудников компании. Уточняется также, что в автосалонах холдинга выставлено на продажу более 500 автомобилей с пробегом.

Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» является дочерним подразделением принадлежащего бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». Ранее Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей, заявил о прогнозируемом снижении прибыли от продаж машин. При этом предприниматель намерен сохранить все действующие автосалоны и не будет сокращать их персонал. Он также добавил, что никогда не задерживал своим сотрудникам зарплату, живя при этом скромнее многих из них.

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Пермское ООО «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, в связи с расширением штата ищет новых сотрудников. Компания срочно примет на работу двух менеджеров по продажам машин в автосалонах дочернего подразделения холдинга «Сатурн-Р-Авто». Специалистам обещают заработные платы до 170 тысяч рублей. «В связи с расширением штата ООО „Сатурн-Р-Авто“ ищет в команду менеджеров по продаже автомобилей. Необходимы два человека. Обязанности — продажа автомобилей с пробегом различных брендов, моделей и комплектаций, консультация клиентов в автосалоне, проведение тест-драйвов, для которых нужно водительское удостоверение „В“. Также нужно консультировать клиентов насчет кредитования. Зарплата — до 170 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте Headhunter. Среди требований указаны обязательное наличие стажа активного вождения не менее одного года, любовь к автомобилям и умение убеждать. В числе преимуществ называются официальное трудоустройство, дружный коллектив и корпоративные скидки и подарки для сотрудников компании. Уточняется также, что в автосалонах холдинга выставлено на продажу более 500 автомобилей с пробегом. Пермское ООО «Сатурн-Р-Авто» является дочерним подразделением принадлежащего бизнесмену Александру Репину многопрофильного холдинга «Сатурн-Р». Ранее Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей, заявил о прогнозируемом снижении прибыли от продаж машин. При этом предприниматель намерен сохранить все действующие автосалоны и не будет сокращать их персонал. Он также добавил, что никогда не задерживал своим сотрудникам зарплату, живя при этом скромнее многих из них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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