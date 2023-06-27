Лукашенко: Белоруссия готовилась помочь России подавить мятеж Пригожина

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
По словам Александра Лукашенко, бригада силовиков была готова к переброске Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Белоруссия 24 июня подготовила бригаду для помощи в подавлении мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в РФ при необходимости в связи с попыткой мятежа», — поделился глава государства. Его слова приводит «Белта».

23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал «ответ на это злодеяние». Минобороны опровергло это заявление, а ФСБ возбудило дело о вооруженном мятеже. К 24 июня бойцы частной армии Пригожина захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. Однако Пригожин в тот же день закончил наступление после переговоров с Лукашенко.

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Белоруссия 24 июня подготовила бригаду для помощи в подавлении мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. «Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в РФ при необходимости в связи с попыткой мятежа», — поделился глава государства. Его слова приводит «Белта». 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал «ответ на это злодеяние». Минобороны опровергло это заявление, а ФСБ возбудило дело о вооруженном мятеже. К 24 июня бойцы частной армии Пригожина захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. Однако Пригожин в тот же день закончил наступление после переговоров с Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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