Лукашенко: Белоруссия готовилась помочь России подавить мятеж Пригожина

Белоруссия 24 июня подготовила бригаду для помощи в подавлении мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в РФ при необходимости в связи с попыткой мятежа», — поделился глава государства. Его слова приводит «
23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал «ответ на это злодеяние». Минобороны опровергло это заявление, а ФСБ возбудило дело о вооруженном мятеже. К 24 июня бойцы частной армии Пригожина захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. Однако Пригожин в тот же день закончил наступление после переговоров с Лукашенко.
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