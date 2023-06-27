Лукашенко: Белоруссия готовилась помочь России подавить мятеж Пригожина

27 июня 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

По словам Александра Лукашенко, бригада силовиков была готова к переброске Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Белоруссия 24 июня подготовила бригаду для помощи в подавлении мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. «Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в РФ при необходимости в связи с попыткой мятежа», — поделился глава государства. Его слова приводит « Белта ». 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал «ответ на это злодеяние». Минобороны опровергло это заявление, а ФСБ возбудило дело о вооруженном мятеже. К 24 июня бойцы частной армии Пригожина захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. Однако Пригожин в тот же день закончил наступление после переговоров с Лукашенко.

Белоруссия 24 июня подготовила бригаду для помощи в подавлении мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. «Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в РФ при необходимости в связи с попыткой мятежа», — поделился глава государства. Его слова приводит «Белта». 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал «ответ на это злодеяние». Минобороны опровергло это заявление, а ФСБ возбудило дело о вооруженном мятеже. К 24 июня бойцы частной армии Пригожина захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. Однако Пригожин в тот же день закончил наступление после переговоров с Лукашенко.