Челябинцев предупредили о сбоях в движении общественного транспорта в Курбан-байрам

В Курбан-байрам 28 июня возможны срывы рейсов общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске жителей предупредили о возможных сбоях в движении общественного транспорта в Курбан-байрам 28 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика.

«Рекомендуем пассажирам 28 июня в важный праздник для мусульман — Курбан-байрам закладывать дополнительное время на поездку. Совместно с миндортрансом региона приняли меры для минимизации срывов рейсов. Обсудили с перевозчиками соблюдение установленного расписания, направили официальные письма, запланировали проверки маршрутов», — уточнили в пресс-центре.

Ночью 28 июня закроют движение транспорта на участке улицы Елькина в связи с празднованием Курбан-байрама. Ограничения будут действовать с 00:00 до 08:00.