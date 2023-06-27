Челябинцев предупредили о сбоях в движении общественного транспорта в Курбан-байрам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выделенная полоса движения общественного транспорта. Челябинск, маршрутное такси, выделенная полоса, асфальт, улица, маршрутка, дорога, полоса общественного транспорта, выделенка
В Курбан-байрам 28 июня возможны срывы рейсов общественного транспорта Фото:

В Челябинске жителей предупредили о возможных сбоях в движении общественного транспорта в Курбан-байрам 28 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика.

«Рекомендуем пассажирам 28 июня в важный праздник для мусульман — Курбан-байрам закладывать дополнительное время на поездку. Совместно с миндортрансом региона приняли меры для минимизации срывов рейсов. Обсудили с перевозчиками соблюдение установленного расписания, направили официальные письма, запланировали проверки маршрутов», — уточнили в пресс-центре.

Ночью 28 июня закроют движение транспорта на участке улицы Елькина в связи с празднованием Курбан-байрама. Ограничения будут действовать с 00:00 до 08:00.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске жителей предупредили о возможных сбоях в движении общественного транспорта в Курбан-байрам 28 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной службы перевозчика. «Рекомендуем пассажирам 28 июня в важный праздник для мусульман — Курбан-байрам закладывать дополнительное время на поездку. Совместно с миндортрансом региона приняли меры для минимизации срывов рейсов. Обсудили с перевозчиками соблюдение установленного расписания, направили официальные письма, запланировали проверки маршрутов», — уточнили в пресс-центре. Ночью 28 июня закроют движение транспорта на участке улицы Елькина в связи с празднованием Курбан-байрама. Ограничения будут действовать с 00:00 до 08:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...