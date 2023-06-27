В Перми самокатчик получил травмы после ДТП на улице Куйбышева в Перми. По словам очевидцев, он столкнулся с дорожным ограждением.
«ДТП на улице Куйбышева. Самокатчик с бордюром», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Судя по фотографии, приложенной к сообщению, участник аварии отделался травмами. На месте работает бригада скорой помощи.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена после ответа.
В начале июня появилась информация, что жители прикамской столицы стали в 2,5 раза чаще использовать самокаты. Сообщалось, что горожане добираются на этом средстве передвижения до дома и работы.
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