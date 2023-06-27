Самокатчик получил травмы после ДТП в центре Перми. Скрин

27 июня 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Происшествие с самокатом случилось на одной из центральных улиц города Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми самокатчик получил травмы после ДТП на улице Куйбышева в Перми. По словам очевидцев, он столкнулся с дорожным ограждением. «ДТП на улице Куйбышева. Самокатчик с бордюром», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Судя по фотографии, приложенной к сообщению, участник аварии отделался травмами. На месте работает бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена после ответа. В начале июня появилась информация, что жители прикамской столицы стали в 2,5 раза чаще использовать самокаты. Сообщалось, что горожане добираются на этом средстве передвижения до дома и работы. Пострадавшему оказала помощь бригада скорой Фото: telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

В Перми самокатчик получил травмы после ДТП на улице Куйбышева в Перми. По словам очевидцев, он столкнулся с дорожным ограждением. «ДТП на улице Куйбышева. Самокатчик с бордюром», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Судя по фотографии, приложенной к сообщению, участник аварии отделался травмами. На месте работает бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена после ответа. В начале июня появилась информация, что жители прикамской столицы стали в 2,5 раза чаще использовать самокаты. Сообщалось, что горожане добираются на этом средстве передвижения до дома и работы.