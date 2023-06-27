Самокатчик получил травмы после ДТП в центре Перми. Скрин

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Велосипед, скейт, ролики, самокат. Екатеринбург, самокат
Происшествие с самокатом случилось на одной из центральных улиц города Фото:

В Перми самокатчик получил травмы после ДТП на улице Куйбышева в Перми. По словам очевидцев, он столкнулся с дорожным ограждением.

«ДТП на улице Куйбышева. Самокатчик с бордюром», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Судя по фотографии, приложенной к сообщению, участник аварии отделался травмами. На месте работает бригада скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена после ответа.

В начале июня появилась информация, что жители прикамской столицы стали в 2,5 раза чаще использовать самокаты. Сообщалось, что горожане добираются на этом средстве передвижения до дома и работы.

Пострадавшему оказала помощь бригада скорой
Пострадавшему оказала помощь бригада скорой
Фото:

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В Перми самокатчик получил травмы после ДТП на улице Куйбышева в Перми. По словам очевидцев, он столкнулся с дорожным ограждением. «ДТП на улице Куйбышева. Самокатчик с бордюром», — пишет анонимный пользователь в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Судя по фотографии, приложенной к сообщению, участник аварии отделался травмами. На месте работает бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена после ответа. В начале июня появилась информация, что жители прикамской столицы стали в 2,5 раза чаще использовать самокаты. Сообщалось, что горожане добираются на этом средстве передвижения до дома и работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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