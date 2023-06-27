27 июня 2023

Пермский край получит деньги на компенсацию проживания в ПВР беженцев с Украины

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Кабмин подписал распоряжение о предоставлении регионам средств на компенсацию проживания беженцев Фото:

Правительство выделит Пермскому краю 1 471 500 рублей в рамках компенсации за содержание пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Пермский край. Размер межбюджетного трансферта: 1 471 500 рублей», — указано в документе. Согласно распоряжению кабмина, в сутки за проживание человека в ПВРе выделяют 913 рублей, на питание заложено 415 рублей.

Всего в регионы должно поступить порядка 1,6 миллиарда рублей на компенсацию содержания пунктов временного размещения беженцев. Деньги передадут МЧС России. О распределении средств ведомство должно отчитаться до 1 февраля следующего года.

В январе в Прикамье прибыли 44 переселенца с территории Украины, ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в Пермском муниципальном районе. Властям было поручено оказать всю необходимую помощь переселенцам.

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Правительство выделит Пермскому краю 1 471 500 рублей в рамках компенсации за содержание пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Пермский край. Размер межбюджетного трансферта: 1 471 500 рублей», — указано в документе. Согласно распоряжению кабмина, в сутки за проживание человека в ПВРе выделяют 913 рублей, на питание заложено 415 рублей. Всего в регионы должно поступить порядка 1,6 миллиарда рублей на компенсацию содержания пунктов временного размещения беженцев. Деньги передадут МЧС России. О распределении средств ведомство должно отчитаться до 1 февраля следующего года. В январе в Прикамье прибыли 44 переселенца с территории Украины, ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в Пермском муниципальном районе. Властям было поручено оказать всю необходимую помощь переселенцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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