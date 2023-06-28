Проректор Гуманитарного университета предстанет перед судом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проректору Гуманитарного университета Владимиру Гурьеву выписали протокол о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Его дело рассмотрят в судебном участке № 4 Кировского судебного района.
В отношении Владимира Гурьева, который является проректором по административно-хозяйственной работе Гуманитарного университета, составили протокол о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (ч.1 ст. 20.35 КоАП РФ), сообщает «Коммерсантъ — Урал». Его дело будет рассматривать подведомственный Кировскому районному суду участок № 4 Кировского судебного района, где заседают мировые судьи. Дата рассмотрения дела пока неизвестна.
Ранее по аналогичной статье к ответственности привлекли драматурга и владельца одноименного театра Николая Коляду. Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.
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