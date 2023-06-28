Проректор Гуманитарного университета предстанет перед судом в Екатеринбурге

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, читальный зал, уральский федеральный университет, урфу
В Гуманитарном университете нарушались требования к антитеррористической защищенности Фото:

В Екатеринбурге проректору Гуманитарного университета Владимиру Гурьеву выписали протокол о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Его дело рассмотрят в судебном участке № 4 Кировского судебного района.

В отношении Владимира Гурьева, который является проректором по административно-хозяйственной работе Гуманитарного университета, составили протокол о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (ч.1 ст. 20.35 КоАП РФ), сообщает «Коммерсантъ — Урал». Его дело будет рассматривать подведомственный Кировскому районному суду участок № 4 Кировского судебного района, где заседают мировые судьи. Дата рассмотрения дела пока неизвестна.

Ранее по аналогичной статье к ответственности привлекли драматурга и владельца одноименного театра Николая Коляду. Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге проректору Гуманитарного университета Владимиру Гурьеву выписали протокол о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Его дело рассмотрят в судебном участке № 4 Кировского судебного района. В отношении Владимира Гурьева, который является проректором по административно-хозяйственной работе Гуманитарного университета, составили протокол о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (ч.1 ст. 20.35 КоАП РФ), сообщает «Коммерсантъ — Урал». Его дело будет рассматривать подведомственный Кировскому районному суду участок № 4 Кировского судебного района, где заседают мировые судьи. Дата рассмотрения дела пока неизвестна. Ранее по аналогичной статье к ответственности привлекли драматурга и владельца одноименного театра Николая Коляду. Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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