В Екатеринбурге приговорили к колонии иностранца, расстрелявшего студента

24 февраля 2025 в 12:11 Размер текста - 17 +

Подельника иностранца — Валерия Волкова продолжают судить Фото: Илья Московец © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Бекзода Камилова, обвиненного в нападении с пистолетом на студента Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей», — сказали в суде. Уголовное дело его подельника — Валерия Волкова выделено в отдельное производство. По версии следствия, 30 ноября 2023 года возле УрФУ произошел конфликт между Волковым, Камиловым и юношей. Фигуранты попытались отобрать у студента пятьсот рублей. Когда он отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Злоумышленников вскоре задержали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Бекзода Камилова, обвиненного в нападении с пистолетом на студента Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей», — сказали в суде. Уголовное дело его подельника — Валерия Волкова выделено в отдельное производство. По версии следствия, 30 ноября 2023 года возле УрФУ произошел конфликт между Волковым, Камиловым и юношей. Фигуранты попытались отобрать у студента пятьсот рублей. Когда он отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Злоумышленников вскоре задержали.