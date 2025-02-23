В Екатеринбурге приговорили к колонии иностранца, расстрелявшего студента

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Бекзода Камилова, обвиненного в нападении с пистолетом на студента Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
«Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей», — сказали в суде. Уголовное дело его подельника — Валерия Волкова выделено в отдельное производство.
По версии следствия, 30 ноября 2023 года возле УрФУ произошел конфликт между Волковым, Камиловым и юношей. Фигуранты попытались отобрать у студента пятьсот рублей. Когда он отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Злоумышленников вскоре задержали.
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