23 февраля 2025

В Екатеринбурге приговорили к колонии иностранца, расстрелявшего студента

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Валерию Волкову в Кировском районном суде. Екатеринбург, волков валерий
Подельника иностранца — Валерия Волкова продолжают судить Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Бекзода Камилова, обвиненного в нападении с пистолетом на студента Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей», — сказали в суде. Уголовное дело его подельника — Валерия Волкова выделено в отдельное производство.

По версии следствия, 30 ноября 2023 года возле УрФУ произошел конфликт между Волковым, Камиловым и юношей. Фигуранты попытались отобрать у студента пятьсот рублей. Когда он отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Злоумышленников вскоре задержали.

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Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к колонии Бекзода Камилова, обвиненного в нападении с пистолетом на студента Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей», — сказали в суде. Уголовное дело его подельника — Валерия Волкова выделено в отдельное производство. По версии следствия, 30 ноября 2023 года возле УрФУ произошел конфликт между Волковым, Камиловым и юношей. Фигуранты попытались отобрать у студента пятьсот рублей. Когда он отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Злоумышленников вскоре задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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