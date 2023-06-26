«Коляда-театр» оштрафовали за нарушение антитеррористических мер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Коляда-plays. Екатеринбург, коляда николай, коляда театр
Директору театра Николаю Коляде придется заплатить штраф 30 тысяч рублей за отсутствие рамки металлодетектора Фото:

Директор «Коляда-театра» Николай Коляда должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение антитеррористических мер. В частности, за отсутствие в театре пункта пропуска. Об этом URA.RU сообщили в судебном участке № 2 Кировского районного суда.

Николая Коляду признали виновным по ч. 1 ст. 20.35 КоАП «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций». По мнению судьи, Коляда не обеспечил антитеррористическую защищенность театра. В частности, не установил пункт досмотра посетителей на входе.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении екатеринбургского драматурга Николая Коляды составили два протокола об административных нарушениях. Как рассказывал сам режиссер, надзорные органы обнаружили, что в его «Коляда-Театре» нет охраны, и не установлена рамка металлоискателя, что не соответствует требованиям антитеррористической безопасности.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор «Коляда-театра» Николай Коляда должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение антитеррористических мер. В частности, за отсутствие в театре пункта пропуска. Об этом URA.RU сообщили в судебном участке № 2 Кировского районного суда. Николая Коляду признали виновным по ч. 1 ст. 20.35 КоАП «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций». По мнению судьи, Коляда не обеспечил антитеррористическую защищенность театра. В частности, не установил пункт досмотра посетителей на входе. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении екатеринбургского драматурга Николая Коляды составили два протокола об административных нарушениях. Как рассказывал сам режиссер, надзорные органы обнаружили, что в его «Коляда-Театре» нет охраны, и не установлена рамка металлоискателя, что не соответствует требованиям антитеррористической безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...