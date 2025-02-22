22 февраля 2025

Незрячий DJ из Верхней Пышмы устроил шоу в столичном баре звезды 90-х. Видео

В Москве слепой DJ Иван Русинов выступил в баре «Руки Вверх!»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Русинов уже выступал в барах сети «Руки Вверх!» (архивное фото)
Иван Русинов уже выступал в барах сети «Руки Вверх!» (архивное фото) Фото:

В Москве выступил слепой 18-летний диджей Иван Русинов aka DJ Абобус (псевдоним диджея — прим. URA.RU) из Верхней Пышмы (Свердловская область). Он отыграл сет на площадке бара «Руки Вверх!», принадлежащего солисту группы Сергею Жукову. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Слепой диджей с Урала отыграл сет в Москве. Иван Русинов пригнал в столицу с мамой, тут они встретились с музыкальной тусовкой, диджеи помогли ему с деньгами на новое оборудование. А после — погуляли и отправились в бар „Руки Вверх!“, где школьник отыграл свою программу», — передает telegram-канал Mash.

Сергей Жуков пригласил Русинова в свой московский бар лично, записав видеообращение. Это случилось после того, как солисту «Руки Вверх!» многие знакомые поведали о феномене свердловчанина. Парень уже выступал в екатеринбургском филиале бара.

Иван Русинов прославился на всю Россию всего за три дня. Мама парня выложила видео о незрячем DJ в соцсети, после чего на юношу посыпались слова поддержки от звезд. Среди тех, кто заметил Русинова, оказались юморист Михаил Галустян, DJ Грув, певец Bahh Tee и различные блогеры. 

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В Москве выступил слепой 18-летний диджей Иван Русинов aka DJ Абобус (псевдоним диджея — прим. URA.RU) из Верхней Пышмы (Свердловская область). Он отыграл сет на площадке бара «Руки Вверх!», принадлежащего солисту группы Сергею Жукову. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Слепой диджей с Урала отыграл сет в Москве. Иван Русинов пригнал в столицу с мамой, тут они встретились с музыкальной тусовкой, диджеи помогли ему с деньгами на новое оборудование. А после — погуляли и отправились в бар „Руки Вверх!“, где школьник отыграл свою программу», — передает telegram-канал Mash. Сергей Жуков пригласил Русинова в свой московский бар лично, записав видеообращение. Это случилось после того, как солисту «Руки Вверх!» многие знакомые поведали о феномене свердловчанина. Парень уже выступал в екатеринбургском филиале бара. Иван Русинов прославился на всю Россию всего за три дня. Мама парня выложила видео о незрячем DJ в соцсети, после чего на юношу посыпались слова поддержки от звезд. Среди тех, кто заметил Русинова, оказались юморист Михаил Галустян, DJ Грув, певец Bahh Tee и различные блогеры. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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