В Москве выступил слепой 18-летний диджей Иван Русинов aka DJ Абобус (псевдоним диджея — прим. URA.RU) из Верхней Пышмы (Свердловская область). Он отыграл сет на площадке бара «Руки Вверх!», принадлежащего солисту группы Сергею Жукову. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Слепой диджей с Урала отыграл сет в Москве. Иван Русинов пригнал в столицу с мамой, тут они встретились с музыкальной тусовкой, диджеи помогли ему с деньгами на новое оборудование. А после — погуляли и отправились в бар „Руки Вверх!“, где школьник отыграл свою программу», — передает telegram-канал Mash.
Сергей Жуков пригласил Русинова в свой московский бар лично, записав видеообращение. Это случилось после того, как солисту «Руки Вверх!» многие знакомые поведали о феномене свердловчанина. Парень уже выступал в екатеринбургском филиале бара.
Иван Русинов прославился на всю Россию всего за три дня. Мама парня выложила видео о незрячем DJ в соцсети, после чего на юношу посыпались слова поддержки от звезд. Среди тех, кто заметил Русинова, оказались юморист Михаил Галустян, DJ Грув, певец Bahh Tee и различные блогеры.
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