«Никогда не станут домашними»: свердловские волонтеры рассказали, сколько животных погибли в приюте

Во время пожара в свердловском приюте «Четыре лапы» погибли 14 животных

24 февраля 2025 в 11:15 Размер текста - 17 +

Сейчас за жизнь 14 животных борются ветеринары (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Кировский под Екатеринбургом во время пожара в приюте «Четыре лапы» погибли 14 животных. За жизни еще 14 сейчас борются ветеринары, сообщили в соцсетях. «К сожалению, 14 питомцев никогда не станут домашними. Именно столько тел обнаружено после вчерашнего пожара», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО (Свердловская область)». Из 14 спасенных животных трое находятся в тяжелом состоянии. Приют «Четыре лапы» находится в нежилом доме, где вечером 23 февраля произошел пожар. По словам волонтеров, животных приходилось выкидывать прямо из окна. Часть выживших кошек и собак вчера сбежали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Кировский под Екатеринбургом во время пожара в приюте «Четыре лапы» погибли 14 животных. За жизни еще 14 сейчас борются ветеринары, сообщили в соцсетях. «К сожалению, 14 питомцев никогда не станут домашними. Именно столько тел обнаружено после вчерашнего пожара», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО (Свердловская область)». Из 14 спасенных животных трое находятся в тяжелом состоянии. Приют «Четыре лапы» находится в нежилом доме, где вечером 23 февраля произошел пожар. По словам волонтеров, животных приходилось выкидывать прямо из окна. Часть выживших кошек и собак вчера сбежали.