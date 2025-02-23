«Никогда не станут домашними»: свердловские волонтеры рассказали, сколько животных погибли в приюте

В поселке Кировский под Екатеринбургом во время пожара в приюте «Четыре лапы» погибли 14 животных. За жизни еще 14 сейчас борются ветеринары, сообщили в соцсетях.
«К сожалению, 14 питомцев никогда не станут домашними. Именно столько тел обнаружено после вчерашнего пожара», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО (Свердловская область)». Из 14 спасенных животных трое находятся в тяжелом состоянии.
Приют «Четыре лапы» находится в нежилом доме, где вечером 23 февраля произошел пожар. По словам волонтеров, животных приходилось выкидывать прямо из окна. Часть выживших кошек и собак вчера сбежали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!