23 февраля 2025

«Никогда не станут домашними»: свердловские волонтеры рассказали, сколько животных погибли в приюте

Во время пожара в свердловском приюте «Четыре лапы» погибли 14 животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, кошка, пожар, кот, рыжий кот, рыжая кошка
Сейчас за жизнь 14 животных борются ветеринары (архивное фото) Фото:

В поселке Кировский под Екатеринбургом во время пожара в приюте «Четыре лапы» погибли 14 животных. За жизни еще 14 сейчас борются ветеринары, сообщили в соцсетях.

«К сожалению, 14 питомцев никогда не станут домашними. Именно столько тел обнаружено после вчерашнего пожара», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО (Свердловская область)». Из 14 спасенных животных трое находятся в тяжелом состоянии.

Приют «Четыре лапы» находится в нежилом доме, где вечером 23 февраля произошел пожар. По словам волонтеров, животных приходилось выкидывать прямо из окна. Часть выживших кошек и собак вчера сбежали.

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В поселке Кировский под Екатеринбургом во время пожара в приюте «Четыре лапы» погибли 14 животных. За жизни еще 14 сейчас борются ветеринары, сообщили в соцсетях. «К сожалению, 14 питомцев никогда не станут домашними. Именно столько тел обнаружено после вчерашнего пожара», — пишет telegram-канал «Березовский. Сила БГО (Свердловская область)». Из 14 спасенных животных трое находятся в тяжелом состоянии. Приют «Четыре лапы» находится в нежилом доме, где вечером 23 февраля произошел пожар. По словам волонтеров, животных приходилось выкидывать прямо из окна. Часть выживших кошек и собак вчера сбежали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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