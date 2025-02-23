Свердловскую область ожидает туман и изморось

Екатеринбург и Свердловскую область 24 февраля ожидает холодная погода без осадков. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».
«Переменная облачность, без осадков. Изморозь, ночью туман. Ветер слабый», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале гидрометцентра.
Температура ночью в регионе составит от -14 до -19 градусов, в низинах может опуститься до -29 градусов, днем температура будет колебаться от -4 до -9 градусов.
В Екатеринбурге температура воздуха ночью достигнет около -15 градусов, а дневная температура прогнозируется около -7 градусов. Переменная облачность связана с атмосферным фронтом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!