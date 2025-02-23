23 февраля 2025

Свердловскую область ожидает туман и изморось

В Екатеринбурге и Свердловской области ожидается холодная погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловскую область ожидает переменная облачность
Свердловскую область ожидает переменная облачность Фото:

Екатеринбург и Свердловскую область 24 февраля ожидает холодная погода без осадков. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».

«Переменная облачность, без осадков. Изморозь, ночью туман. Ветер слабый», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале гидрометцентра.

Температура ночью в регионе составит от -14 до -19 градусов, в низинах может опуститься до -29 градусов, днем температура будет колебаться от -4 до -9 градусов.

В Екатеринбурге температура воздуха ночью достигнет около -15 градусов, а дневная температура прогнозируется около -7 градусов. Переменная облачность связана с атмосферным фронтом.

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Екатеринбург и Свердловскую область 24 февраля ожидает холодная погода без осадков. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». «Переменная облачность, без осадков. Изморозь, ночью туман. Ветер слабый», — говорится в прогнозе, опубликованном в telegram-канале гидрометцентра. Температура ночью в регионе составит от -14 до -19 градусов, в низинах может опуститься до -29 градусов, днем температура будет колебаться от -4 до -9 градусов. В Екатеринбурге температура воздуха ночью достигнет около -15 градусов, а дневная температура прогнозируется около -7 градусов. Переменная облачность связана с атмосферным фронтом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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