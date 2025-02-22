22 февраля 2025

Над Екатеринбургом прогремел салют. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЦПКиО запустили 500 салютов
В ЦПКиО запустили 500 салютов Фото:

В Екатеринбурге запустили фейерверк в честь Дня защитника Отечества, часть залпов сделали из пушек времен Великой отечественной войны. Салют был в парке Маяковского (ЦПКиО) и собрал толпу зрителей, передает корреспондент URA.RU.

Залп произвели из 76-миллиметровых раритетных орудий ЗИС-3 образца 1942 года. Их сделали 30 штук. После этого в ход пошли 500 современных фейерверков. Мероприятие, как и в прошлом году, началось в 21:00.

Читатели агентства поделились, что грохот от залпов было слышно, как в Чкаловском, так и даже в соседних районах. Тех, кто о салюте не знал, напугал звук. У многих машин в округе начала срабатывать сигнализация.

Ранее URA.RU cообщало о запуске салютов в ЦПКиО 23 февраля. Синхронность произведения выстрелов, заряжания и подноса снарядов тренировалась военными заранее.

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В Екатеринбурге запустили фейерверк в честь Дня защитника Отечества, часть залпов сделали из пушек времен Великой отечественной войны. Салют был в парке Маяковского (ЦПКиО) и собрал толпу зрителей, передает корреспондент URA.RU. Залп произвели из 76-миллиметровых раритетных орудий ЗИС-3 образца 1942 года. Их сделали 30 штук. После этого в ход пошли 500 современных фейерверков. Мероприятие, как и в прошлом году, началось в 21:00. Читатели агентства поделились, что грохот от залпов было слышно, как в Чкаловском, так и даже в соседних районах. Тех, кто о салюте не знал, напугал звук. У многих машин в округе начала срабатывать сигнализация. Ранее URA.RU cообщало о запуске салютов в ЦПКиО 23 февраля. Синхронность произведения выстрелов, заряжания и подноса снарядов тренировалась военными заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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