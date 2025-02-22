Синоптики рассказали, когда Свердловскую область заметет снегом

В Свердловской области начнутся снегопады 27-28 февраля. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.
«Антициклон над Уралом вскоре ослабеет и в середине недели уступит место циклону, который поднимется с районов Средней Азии на север: 27-28 февраля в Свердловской области ожидаются осадки», — говорится в сообщении их telegram-канала.
В регионе 27-28 февраля ожидается облачная погода. На юге прогнозируется небольшой, местами умеренный снегопад. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днем от -1 до -6 градусов.
Екатеринбург также накроет небольшой снег. Температура ночью будет варьироваться от -6 до -8 градусов, днем она поднимется до -1, -2 градусов.
Ранее URA.RU писало о скором выпадении осадков на Среднем Урале. По мнению синоптика Алексея Пулина, осадки сначала затронут юг региона.
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