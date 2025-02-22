22 февраля 2025

Синоптики рассказали, когда Свердловскую область заметет снегом

Уралгидрометцентр: в Свердловскую область снег вернется 27-28 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге в снежные дни будет около -2 градусов
В Екатеринбурге в снежные дни будет около -2 градусов Фото:

В Свердловской области начнутся снегопады 27-28 февраля. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.

«Антициклон над Уралом вскоре ослабеет и в середине недели уступит место циклону, который поднимется с районов Средней Азии на север: 27-28 февраля в Свердловской области ожидаются осадки», — говорится в сообщении их telegram-канала.

В регионе 27-28 февраля ожидается облачная погода. На юге прогнозируется небольшой, местами умеренный снегопад. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днем от -1 до -6 градусов.

Екатеринбург также накроет небольшой снег. Температура ночью будет варьироваться от -6 до -8 градусов, днем она поднимется до -1, -2 градусов.

Ранее URA.RU писало о скором выпадении осадков на Среднем Урале. По мнению синоптика Алексея Пулина, осадки сначала затронут юг региона.

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В Свердловской области начнутся снегопады 27-28 февраля. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра. «Антициклон над Уралом вскоре ослабеет и в середине недели уступит место циклону, который поднимется с районов Средней Азии на север: 27-28 февраля в Свердловской области ожидаются осадки», — говорится в сообщении их telegram-канала. В регионе 27-28 февраля ожидается облачная погода. На юге прогнозируется небольшой, местами умеренный снегопад. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днем от -1 до -6 градусов. Екатеринбург также накроет небольшой снег. Температура ночью будет варьироваться от -6 до -8 градусов, днем она поднимется до -1, -2 градусов. Ранее URA.RU писало о скором выпадении осадков на Среднем Урале. По мнению синоптика Алексея Пулина, осадки сначала затронут юг региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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