Niletto рассказал, откуда у него появилось желание писать новые песни

Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) посетил шоу Павла Воли, где поделился, что мультфильмы вдохновляют его писать песни. «Шоу Воли», где появился певец, вышло на ТНТ 23 февраля.
«Буквально недавно я говорил много раз, что эмоционально пропал интерес просто писать песни... Но именно история с мультфильмами — она интересна. Это всегда вдохновляет на написание песни. Когда просто написать классную песню — это одно. Написать для мультфильма, тем более, для „Простоквашино“ — это супер круто и здорово», — поделился Прытков со зрителями.
Песня для «Простоквашино» использовалась в эпизоде, где был и сам Даниил — его анимированный близнец помогал Дяди Федору подготовиться к ГТО. Помимо этого мультфильма, Niletto ранее написал три саундтрека для анимационной картины «Формула воды».
Ранее певец в своих соцсетях поделился с фанатами, что посетит «Шоу Воли». Он рассказал об этом в день съемок выпуска с ним. Это было его второе посещение программы.
В шоу Прытков откровенно поговорил с Волей о его будущих сольных концертах и подготовку к ним, а также о своем взросление как человека и артиста. К концу шоу певец показал свою форму и спел свою песню, параллельно выполняя на турниках разнообразные элементы.
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