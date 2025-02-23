23 февраля 2025

Niletto рассказал, откуда у него появилось желание писать новые песни

Niletto стал гостем «Шоу Воли» и поделился, что вернуло ему желание писать песни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Niletto посетил шоу Павла Воли уже во второй раз
Niletto посетил шоу Павла Воли уже во второй раз Фото:

Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) посетил шоу Павла Воли, где поделился, что мультфильмы вдохновляют его писать песни. «Шоу Воли», где появился певец, вышло на ТНТ 23 февраля.

«Буквально недавно я говорил много раз, что эмоционально пропал интерес просто писать песни... Но именно история с мультфильмами — она интересна. Это всегда вдохновляет на написание песни. Когда просто написать классную песню — это одно. Написать для мультфильма, тем более, для „Простоквашино“ — это супер круто и здорово», — поделился Прытков со зрителями.

Песня для «Простоквашино» использовалась в эпизоде, где был и сам Даниил — его анимированный близнец помогал Дяди Федору подготовиться к ГТО. Помимо этого мультфильма, Niletto ранее написал три саундтрека для анимационной картины «Формула воды».

Ранее певец в своих соцсетях поделился с фанатами, что посетит «Шоу Воли». Он рассказал об этом в день съемок выпуска с ним. Это было его второе посещение программы.

В шоу Прытков откровенно поговорил с Волей о его будущих сольных концертах и подготовку к ним, а также о своем взросление как человека и артиста. К концу шоу певец показал свою форму и спел свою песню, параллельно выполняя на турниках разнообразные элементы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский певец Niletto (Даниил Прытков) посетил шоу Павла Воли, где поделился, что мультфильмы вдохновляют его писать песни. «Шоу Воли», где появился певец, вышло на ТНТ 23 февраля. «Буквально недавно я говорил много раз, что эмоционально пропал интерес просто писать песни... Но именно история с мультфильмами — она интересна. Это всегда вдохновляет на написание песни. Когда просто написать классную песню — это одно. Написать для мультфильма, тем более, для „Простоквашино“ — это супер круто и здорово», — поделился Прытков со зрителями. Песня для «Простоквашино» использовалась в эпизоде, где был и сам Даниил — его анимированный близнец помогал Дяди Федору подготовиться к ГТО. Помимо этого мультфильма, Niletto ранее написал три саундтрека для анимационной картины «Формула воды». Ранее певец в своих соцсетях поделился с фанатами, что посетит «Шоу Воли». Он рассказал об этом в день съемок выпуска с ним. Это было его второе посещение программы. В шоу Прытков откровенно поговорил с Волей о его будущих сольных концертах и подготовку к ним, а также о своем взросление как человека и артиста. К концу шоу певец показал свою форму и спел свою песню, параллельно выполняя на турниках разнообразные элементы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...