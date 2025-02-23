На Сортировке возле «Таганского ряда» из-за антисанитарии закрыли кафе

В Екатеринбурге на три месяца закрыли кафе «Ташкент» из-за антисанитарии

24 февраля 2025 в 10:27 Размер текста - 17 +

Еду в кафе «Ташкент» готовили в антисанитарных условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на ул. Техническая, 23 (Железнодорожный район) на три месяца закрыли кафе «Ташкент». Там выявили нарушения требований СанПин, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Дело относится к категории посягающих на здоровье населения, индивидуальному предпринимателю вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности на 85 суток», — говорится в сообщении. Отмечается, что все оборудование в помещении было опечатано. В середине февраля Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Старик Хинкалыч» (славится низкими ценами на блюда) в ТЦ «Парк Хаус», где обнаружили кишечную палочку и другие нарушения санитарных норм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на ул. Техническая, 23 (Железнодорожный район) на три месяца закрыли кафе «Ташкент». Там выявили нарушения требований СанПин, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Дело относится к категории посягающих на здоровье населения, индивидуальному предпринимателю вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности на 85 суток», — говорится в сообщении. Отмечается, что все оборудование в помещении было опечатано. В середине февраля Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Старик Хинкалыч» (славится низкими ценами на блюда) в ТЦ «Парк Хаус», где обнаружили кишечную палочку и другие нарушения санитарных норм.