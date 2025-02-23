На Сортировке возле «Таганского ряда» из-за антисанитарии закрыли кафе

В Екатеринбурге на ул. Техническая, 23 (Железнодорожный район) на три месяца закрыли кафе «Ташкент». Там выявили нарушения требований СанПин, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
«Дело относится к категории посягающих на здоровье населения, индивидуальному предпринимателю вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности на 85 суток», — говорится в сообщении. Отмечается, что все оборудование в помещении было опечатано.
В середине февраля Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Старик Хинкалыч» (славится низкими ценами на блюда) в ТЦ «Парк Хаус», где обнаружили кишечную палочку и другие нарушения санитарных норм.
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