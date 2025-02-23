23 февраля 2025

На Сортировке возле «Таганского ряда» из-за антисанитарии закрыли кафе

В Екатеринбурге на три месяца закрыли кафе «Ташкент» из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Придорожные кафе. Курган, придорожное кафе, трасса, кафе у дороги
Еду в кафе «Ташкент» готовили в антисанитарных условиях Фото:

В Екатеринбурге на ул. Техническая, 23 (Железнодорожный район) на три месяца закрыли кафе «Ташкент». Там выявили нарушения требований СанПин, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«Дело относится к категории посягающих на здоровье населения, индивидуальному предпринимателю вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности на 85 суток», — говорится в сообщении. Отмечается, что все оборудование в помещении было опечатано.

В середине февраля Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Старик Хинкалыч» (славится низкими ценами на блюда) в ТЦ «Парк Хаус», где обнаружили кишечную палочку и другие нарушения санитарных норм.

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В Екатеринбурге на ул. Техническая, 23 (Железнодорожный район) на три месяца закрыли кафе «Ташкент». Там выявили нарушения требований СанПин, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Дело относится к категории посягающих на здоровье населения, индивидуальному предпринимателю вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности на 85 суток», — говорится в сообщении. Отмечается, что все оборудование в помещении было опечатано. В середине февраля Роспотребнадзор на месяц закрыл кафе «Старик Хинкалыч» (славится низкими ценами на блюда) в ТЦ «Парк Хаус», где обнаружили кишечную палочку и другие нарушения санитарных норм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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