Жители Москвы и Екатеринбурга больше других туристов тратят деньги на челябинских курортах

Турами на сплавах по рекам Челябинской области стали активно интересоваться представители других регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Москвы и Екатеринбурга больше других туристов готовы тратить деньги на курортах Челябинской области. Как URA.RU рассказали участники рынка, платежеспособными также являются путешественники из Санкт-Петербурга и Тюмени.

«Самыми платежеспособными являются туристы Москвы и Санкт-Петербурга. На второе место по данному показателю можно поставить путешественников из Екатеринбурга, затем — Челябинска», — рассказал URA.RU гендиректор челябинского туроператора «А2 тур» Андрей Шалашов.

Собеседник URA.RU, предлагающий туры на сплавах, добавил, что услугами стали активно интересоваться представители других регионов: Татарстана и Башкирии. По платежеспособности, соразмерной представителями столицы Урала, управляющая эко-отелем «Аргази» Алла Подсуконных причислила также клиентов из Тюмени. По словам эксперта, на одной позиции находятся челябинцы и магнитогорцы. Высокой платежеспособностью стали отличаться жители Миасса.

Средний чек, который гости оставляют за день в комплексе «Веселая мельница» под Златоустом, составляет от одной до двух тысяч рублей. Директор Татьяна Рыбкина отметила, что за последний год туристы стали тратить больше на 15 — 20%. При этом путешественники теперь более требовательные и просят организовать размещение в более комфортных условиях. Среди постояльцев отеля 90% покупают полный комплекс услуг: к размещению также добавить организацию бани и туров, наиболее дорогостоящую услугу комплекса.

По словам Подсуконных, отдых в отеле на Аргазях стал дороже на 11%, если сравнивать с летом 2022 года. Шалашов отметил, что услуги сплава в «А2 тур» поднялись в цене на 5 — 7%. Основной вклад в рост обеспечило удорожание трансфера для туристов. Также сказалось то, что турист стал более организованным. Отдых на необорудованных стоянках заменился размещением на организованных, за которые надо платить.

Ранее сообщалось, что вода на челябинских пляжах еще не прогрелась для купания. Из-за похолодания температура воды в озерах держится на уровне 18-20 градусов.