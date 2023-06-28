Челябинские артиллеристы, которые находятся в зоне спецоперации, записали видеообращение. Об этом 29 июня URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Свое обращение парням из гаубично-артиллерийского дивизиона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии пришлось записывать прямо во время боя. Военнослужащие перечислили список необходимого на фронте», — сообщили в пресс-службе.
В списке бойцов — автомобиль УАЗ «Буханка», дизельный генератор, бочки для воды, газовые плитки с возможностью подключения к большому баллону, летняя форма. Они также поблагодарили челябинцев за поддержку. Самое необходимое можно передать в реготделение ОНФ, который доставит посылки на фронт.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.