Челябинские артиллеристы записали обращение с фронта. Видео

29 июня 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Бойцы записали видеообращение, в котором поблагодарили жителей региона за поддержку Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские артиллеристы, которые находятся в зоне спецоперации, записали видеообращение. Об этом 29 июня URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Свое обращение парням из гаубично-артиллерийского дивизиона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии пришлось записывать прямо во время боя. Военнослужащие перечислили список необходимого на фронте», — сообщили в пресс-службе. В списке бойцов — автомобиль УАЗ «Буханка», дизельный генератор, бочки для воды, газовые плитки с возможностью подключения к большому баллону, летняя форма. Они также поблагодарили челябинцев за поддержку. Самое необходимое можно передать в реготделение ОНФ, который доставит посылки на фронт.

Челябинские артиллеристы, которые находятся в зоне спецоперации, записали видеообращение. Об этом 29 июня URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Свое обращение парням из гаубично-артиллерийского дивизиона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии пришлось записывать прямо во время боя. Военнослужащие перечислили список необходимого на фронте», — сообщили в пресс-службе. В списке бойцов — автомобиль УАЗ «Буханка», дизельный генератор, бочки для воды, газовые плитки с возможностью подключения к большому баллону, летняя форма. Они также поблагодарили челябинцев за поддержку. Самое необходимое можно передать в реготделение ОНФ, который доставит посылки на фронт.