28 июня 2023

Челябинские артиллеристы записали обращение с фронта. Видео

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Бойцы записали видеообращение, в котором поблагодарили жителей региона за поддержку Фото:
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Челябинские артиллеристы, которые находятся в зоне спецоперации, записали видеообращение. Об этом 29 июня URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Свое обращение парням из гаубично-артиллерийского дивизиона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии пришлось записывать прямо во время боя. Военнослужащие перечислили список необходимого на фронте», — сообщили в пресс-службе.

В списке бойцов — автомобиль УАЗ «Буханка», дизельный генератор, бочки для воды, газовые плитки с возможностью подключения к большому баллону, летняя форма. Они также поблагодарили челябинцев за поддержку. Самое необходимое можно передать в реготделение ОНФ, который доставит посылки на фронт.

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Челябинские артиллеристы, которые находятся в зоне спецоперации, записали видеообращение. Об этом 29 июня URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Свое обращение парням из гаубично-артиллерийского дивизиона 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии пришлось записывать прямо во время боя. Военнослужащие перечислили список необходимого на фронте», — сообщили в пресс-службе. В списке бойцов — автомобиль УАЗ «Буханка», дизельный генератор, бочки для воды, газовые плитки с возможностью подключения к большому баллону, летняя форма. Они также поблагодарили челябинцев за поддержку. Самое необходимое можно передать в реготделение ОНФ, который доставит посылки на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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