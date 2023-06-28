28 июня 2023

Крупный пермский заготовитель леса не смог выбраться из убытков

Пермское ОАО «Кочеволес» по итогам 2022 года получило убытки на 70 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, лес, бревна, древесина, заготовка
Предприятие остается убыточным на протяжении 10 лет Фото:

Пермское ОАО «Кочеволес», которое занимается лесозаготовками и принадлежит заводу «Соликамскбумпром», снова завершило финансовый год с убытками. В 2022 году они составили 70 миллионов рублей. По данным сервиса СБИС, предприятие остается убыточным на протяжении 10 лет.

«ОАО „Кочеволес“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 344,1 млн рублей, убыток — 70 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 298,2 млн рублей, а убыток — 58,1 млн рублей.

Согласно решению общего собрания акционеров предприятия, итоги которого опубликованы на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», ОАО «Кочеволес» в связи с отсутствием прибыли не будет выплачивать дивиденды. Убыток за 2022 год будет присоединен к непокрытым убыткам прошлых лет.

ОАО «Кочеволес», расположенное в поселке Октябрьский Пермского края, является дочерним лесозаготовительным предприятием АО «Соликамскбумпром», производящего бумагу и картон. Заводу принадлежат три четверти акций лесхоза.

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Пермское ОАО «Кочеволес», которое занимается лесозаготовками и принадлежит заводу «Соликамскбумпром», снова завершило финансовый год с убытками. В 2022 году они составили 70 миллионов рублей. По данным сервиса СБИС, предприятие остается убыточным на протяжении 10 лет. «ОАО „Кочеволес“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 344,1 млн рублей, убыток — 70 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 298,2 млн рублей, а убыток — 58,1 млн рублей. Согласно решению общего собрания акционеров предприятия, итоги которого опубликованы на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», ОАО «Кочеволес» в связи с отсутствием прибыли не будет выплачивать дивиденды. Убыток за 2022 год будет присоединен к непокрытым убыткам прошлых лет. ОАО «Кочеволес», расположенное в поселке Октябрьский Пермского края, является дочерним лесозаготовительным предприятием АО «Соликамскбумпром», производящего бумагу и картон. Заводу принадлежат три четверти акций лесхоза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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