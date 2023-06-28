Крупный пермский заготовитель леса не смог выбраться из убытков

Пермское ОАО «Кочеволес» по итогам 2022 года получило убытки на 70 млн рублей

29 июня 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Предприятие остается убыточным на протяжении 10 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское ОАО «Кочеволес», которое занимается лесозаготовками и принадлежит заводу «Соликамскбумпром», снова завершило финансовый год с убытками. В 2022 году они составили 70 миллионов рублей. По данным сервиса СБИС, предприятие остается убыточным на протяжении 10 лет. «ОАО „Кочеволес“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 344,1 млн рублей, убыток — 70 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 298,2 млн рублей, а убыток — 58,1 млн рублей. Согласно решению общего собрания акционеров предприятия, итоги которого опубликованы на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», ОАО «Кочеволес» в связи с отсутствием прибыли не будет выплачивать дивиденды. Убыток за 2022 год будет присоединен к непокрытым убыткам прошлых лет. ОАО «Кочеволес», расположенное в поселке Октябрьский Пермского края, является дочерним лесозаготовительным предприятием АО «Соликамскбумпром», производящего бумагу и картон. Заводу принадлежат три четверти акций лесхоза.

Пермское ОАО «Кочеволес», которое занимается лесозаготовками и принадлежит заводу «Соликамскбумпром», снова завершило финансовый год с убытками. В 2022 году они составили 70 миллионов рублей. По данным сервиса СБИС, предприятие остается убыточным на протяжении 10 лет. «ОАО „Кочеволес“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 344,1 млн рублей, убыток — 70 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 298,2 млн рублей, а убыток — 58,1 млн рублей. Согласно решению общего собрания акционеров предприятия, итоги которого опубликованы на сайте «Интерфакс-ЦРКИ», ОАО «Кочеволес» в связи с отсутствием прибыли не будет выплачивать дивиденды. Убыток за 2022 год будет присоединен к непокрытым убыткам прошлых лет. ОАО «Кочеволес», расположенное в поселке Октябрьский Пермского края, является дочерним лесозаготовительным предприятием АО «Соликамскбумпром», производящего бумагу и картон. Заводу принадлежат три четверти акций лесхоза.