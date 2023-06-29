Мэр из ХМАО поделился планами по решению социальных проблем населения

Глава Советского района обозначил планы по решению важных социальных вопросов

30 июня 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

В ходе доклада мэра обсуждались меры поддержки в сфере жилищного строительства Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков в ходе выступления с докладом на заседании думы ХМАО озвучил планы по решению наиболее важных для населения муниципалитета вопросов. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «На очередном заседании Думы Югры выступил перед депутатами с докладом об итогах социально-экономического развития Советского района за 2022 год. В ходе ответов обозначил планы по решению наиболее значимых для жителей нашего муниципалитета вопросов, а также меры поддержки, необходимые в сфере организации жилищного строительства, развития производств, модернизации объектов коммунального комплекса», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы. Ранее сообщалось, что глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко рассказал какие территории города будут благоустроены в текущем году. Планы по благоустройству муниципалитета обсуждали на заседании Общественной палаты города.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков в ходе выступления с докладом на заседании думы ХМАО озвучил планы по решению наиболее важных для населения муниципалитета вопросов. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «На очередном заседании Думы Югры выступил перед депутатами с докладом об итогах социально-экономического развития Советского района за 2022 год. В ходе ответов обозначил планы по решению наиболее значимых для жителей нашего муниципалитета вопросов, а также меры поддержки, необходимые в сфере организации жилищного строительства, развития производств, модернизации объектов коммунального комплекса», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы. Ранее сообщалось, что глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко рассказал какие территории города будут благоустроены в текущем году. Планы по благоустройству муниципалитета обсуждали на заседании Общественной палаты города.