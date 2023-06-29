В Челябинской области четверть предприятий убыточные

Челябинскстат: в Челябинской области четверть предприятий являются убыточными

30 июня 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Четверть предприятий региона понесли убытки с начала года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области четверть предприятий являются убыточными. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, финансовые результаты достигнуты за январь — апрель. «В январе — апреле сложился положительный сальдированный финансовый результат, составивший 125,5 млрд рублей превышения прибылей на убытками. В то же время доля убыточных организаций достигла 24,9%», — отметили специалисты Челябинскстата в графических материалах. Прибыль доходных организаций обеспечена на уровне 152,5 млрд рублей. Кредиторская и дебиторская задолженности в апреле были примерно равны, но кредиторская чуть выше: 1,058 млрд против 1,056 млрд рублей. Дополнительно почти миллиард, 976 млн рублей, предприятия должны были банкам. Просроченная кредиторская задолженность ниже, а дебиторская выше. Первая составила в апреле 46 млн рублей, вторая — 51,8 млн рублей. Кредитным организациям компании вовремя не заплатили 31,4 млн рублей.

В Челябинской области четверть предприятий являются убыточными. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, финансовые результаты достигнуты за январь — апрель. «В январе — апреле сложился положительный сальдированный финансовый результат, составивший 125,5 млрд рублей превышения прибылей на убытками. В то же время доля убыточных организаций достигла 24,9%», — отметили специалисты Челябинскстата в графических материалах. Прибыль доходных организаций обеспечена на уровне 152,5 млрд рублей. Кредиторская и дебиторская задолженности в апреле были примерно равны, но кредиторская чуть выше: 1,058 млрд против 1,056 млрд рублей. Дополнительно почти миллиард, 976 млн рублей, предприятия должны были банкам. Просроченная кредиторская задолженность ниже, а дебиторская выше. Первая составила в апреле 46 млн рублей, вторая — 51,8 млн рублей. Кредитным организациям компании вовремя не заплатили 31,4 млн рублей.