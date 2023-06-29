В Челябинской области четверть предприятий убыточные

В Челябинской области четверть предприятий являются убыточными. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, финансовые результаты достигнуты за январь — апрель.
«В январе — апреле сложился положительный сальдированный финансовый результат, составивший 125,5 млрд рублей превышения прибылей на убытками. В то же время доля убыточных организаций достигла 24,9%», — отметили специалисты Челябинскстата в графических материалах.
Прибыль доходных организаций обеспечена на уровне 152,5 млрд рублей. Кредиторская и дебиторская задолженности в апреле были примерно равны, но кредиторская чуть выше: 1,058 млрд против 1,056 млрд рублей. Дополнительно почти миллиард, 976 млн рублей, предприятия должны были банкам.
Просроченная кредиторская задолженность ниже, а дебиторская выше. Первая составила в апреле 46 млн рублей, вторая — 51,8 млн рублей. Кредитным организациям компании вовремя не заплатили 31,4 млн рублей.
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