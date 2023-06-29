29 июня 2023

В Челябинской области четверть предприятий убыточные

Челябинскстат: в Челябинской области четверть предприятий являются убыточными
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, станок, промышленность, завод, рабочий, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
Четверть предприятий региона понесли убытки с начала года Фото:

В Челябинской области четверть предприятий являются убыточными. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, финансовые результаты достигнуты за январь — апрель.

«В январе — апреле сложился положительный сальдированный финансовый результат, составивший 125,5 млрд рублей превышения прибылей на убытками. В то же время доля убыточных организаций достигла 24,9%», — отметили специалисты Челябинскстата в графических материалах.

Прибыль доходных организаций обеспечена на уровне 152,5 млрд рублей. Кредиторская и дебиторская задолженности в апреле были примерно равны, но кредиторская чуть выше: 1,058 млрд против 1,056 млрд рублей. Дополнительно почти миллиард, 976 млн рублей, предприятия должны были банкам.

Просроченная кредиторская задолженность ниже, а дебиторская выше. Первая составила в апреле 46 млн рублей, вторая — 51,8 млн рублей. Кредитным организациям компании вовремя не заплатили 31,4 млн рублей.

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В Челябинской области четверть предприятий являются убыточными. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, финансовые результаты достигнуты за январь — апрель. «В январе — апреле сложился положительный сальдированный финансовый результат, составивший 125,5 млрд рублей превышения прибылей на убытками. В то же время доля убыточных организаций достигла 24,9%», — отметили специалисты Челябинскстата в графических материалах. Прибыль доходных организаций обеспечена на уровне 152,5 млрд рублей. Кредиторская и дебиторская задолженности в апреле были примерно равны, но кредиторская чуть выше: 1,058 млрд против 1,056 млрд рублей. Дополнительно почти миллиард, 976 млн рублей, предприятия должны были банкам. Просроченная кредиторская задолженность ниже, а дебиторская выше. Первая составила в апреле 46 млн рублей, вторая — 51,8 млн рублей. Кредитным организациям компании вовремя не заплатили 31,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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