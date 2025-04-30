В Челябинске отложили ремонт национализированного бассейна за 14,7 млн рублей

В Челябинске отменен аукцион на разработку проектно-сметной документации для реконструкции бассейна «Электрометаллург», который был национализирован и передан области. Итоги торгов должны были подвести 30 апреля, однако закупка была отменена по решению заказчика, указано на сайте единой информационной системы
«Закупка отменена по решению заказчика», — сообщило издание «74.ру», ссылаясь на информацию с сайта. Причины отмены, указанные директором ГАУ Челябинской области «Бассейн „Строитель“» Сергеем Филипповым, содержат ссылки на малопонятные пункты внутренних документов.
Как уточняет издание, в региональном минспорте пояснили, что отмена связана с необходимостью согласования технического задания на реконструкцию с госэкспертизой. В ведомстве заверили, что это займет не более десяти дней, после чего будет объявлен новый аукцион на идентичных условиях.
Торги были объявлены 19 апреля. Заказчиком работ выступило ООО «Бассейн „Строитель“», которому «Электрометаллург» был передан после национализации. Работы по реконструкции, согласно планам, начнутся в 2026 году и продлятся не менее года, что позволит открыть обновленный бассейн не ранее 2027 года.
Как сообщало URA.RU ранее, проект реконструкции бассейна «Электрометаллург» планируется подготовить до конца 2025 года. Начальная цена контракта составляет почти 14,7 миллиона рублей. Проект предполагает возведение комплекса с фитнес-центром, тремя бассейнами, зонами отдыха, залами ожидания, торговыми зонами и столовой.
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