Челябинский сенатор Павлова посетила сборный призывной пункт в Копейске

Павлова оценила, в каких условиях живут призывники до распределения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова посетила сборный призывной пункт в Копейске, где пообщалась с руководством и призывниками. О поездке Павлова рассказала в соцсети.

«Посетила сборный призывной пункт в городе Копейск. Здесь каждому предстоит пробыть около трех дней, дождаться распределения и убыть к месту службы», — написала в своем telegram-канале челябинский сенатор.

Павлова посмотрела, в каких условиях на Сборном пункте живут призывники. Вместе с военным комиссариатом они обсудили план работы по улучшению материально-технической базы областного Сборного пункта. В конце встречи Павлова сказала напутственные слова призывникам. Также она отметила, что среди молодежи заметно выросло патриотическое настроение и желание пройти военную службу.

Весенний призыв на службу в армию заканчивается на этой неделе. Последняя отправка намечена на 12 июля. План призыва от Челябинской области в рамках весенней кампании составляет 3400 человек.

Ранее челябинский губернатор Алексей Текслер дал важные указания призывным комиссиям. В частности, глава региона призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий контролировать ход призывной кампании и оказывать всю необходимую помощь военкоматам в работе по набору граждан на военную службу по контракту.

Сенатор пообщалась с призывниками Фото с telegram-канала сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой

Каждый призывник пробудет на сборном пункте около трех дней Фото с telegram-канала сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой

Весенний призыв на службу в армию заканчивается на этой неделе. Фото с telegram-канала сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой