Челябинский сенатор проверила, как готовят призывников к отправке. Фото

Челябинский сенатор Павлова посетила сборный призывной пункт в Копейске
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Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, павлова маргарита
Павлова оценила, в каких условиях живут призывники до распределения Фото:

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова посетила сборный призывной пункт в Копейске, где пообщалась с руководством и призывниками. О поездке Павлова рассказала в соцсети.

«Посетила сборный призывной пункт в городе Копейск. Здесь каждому предстоит пробыть около трех дней, дождаться распределения и убыть к месту службы», — написала в своем telegram-канале челябинский сенатор.

Павлова посмотрела, в каких условиях на Сборном пункте живут призывники. Вместе с военным комиссариатом они обсудили план работы по улучшению материально-технической базы областного Сборного пункта. В конце встречи Павлова сказала напутственные слова призывникам. Также она отметила, что среди молодежи заметно выросло патриотическое настроение и желание пройти военную службу.

Весенний призыв на службу в армию заканчивается на этой неделе. Последняя отправка намечена на 12 июля. План призыва от Челябинской области в рамках весенней кампании составляет 3400 человек.

Ранее челябинский губернатор Алексей Текслер дал важные указания призывным комиссиям. В частности, глава региона призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий контролировать ход призывной кампании и оказывать всю необходимую помощь военкоматам в работе по набору граждан на военную службу по контракту.

Сенатор пообщалась с призывниками
Сенатор пообщалась с призывниками
Каждый призывник пробудет на сборном пункте около трех дней
Каждый призывник пробудет на сборном пункте около трех дней
Весенний призыв на службу в армию заканчивается на этой неделе.
Весенний призыв на службу в армию заканчивается на этой неделе.
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Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова посетила сборный призывной пункт в Копейске, где пообщалась с руководством и призывниками. О поездке Павлова рассказала в соцсети. «Посетила сборный призывной пункт в городе Копейск. Здесь каждому предстоит пробыть около трех дней, дождаться распределения и убыть к месту службы», — написала в своем telegram-канале челябинский сенатор. Павлова посмотрела, в каких условиях на Сборном пункте живут призывники. Вместе с военным комиссариатом они обсудили план работы по улучшению материально-технической базы областного Сборного пункта. В конце встречи Павлова сказала напутственные слова призывникам. Также она отметила, что среди молодежи заметно выросло патриотическое настроение и желание пройти военную службу. Весенний призыв на службу в армию заканчивается на этой неделе. Последняя отправка намечена на 12 июля. План призыва от Челябинской области в рамках весенней кампании составляет 3400 человек. Ранее челябинский губернатор Алексей Текслер дал важные указания призывным комиссиям. В частности, глава региона призвал глав и председателей муниципальных призывных комиссий контролировать ход призывной кампании и оказывать всю необходимую помощь военкоматам в работе по набору граждан на военную службу по контракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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