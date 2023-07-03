03 июля 2023

Родная мать Далера Бобиева не приедет на похороны сына

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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, стихийный мемориал, бобиев далер
Смерть мальчика оплакивают многие екатеринбуржцы и жители других городов Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Биологическая мама погибшего Далера Бобиева Ольга Ляпустина не приедет в Екатеринбург на похороны ребенка. Женщина объяснила СМИ, что «хоронить уже нечего», а сын останется у нее в памяти и в телефоне.

«Как узнала, поревела, конечно. Там уже к кому на похороны ехать? Он полгода пролежал в сумке, в гараже. Он у меня останется в телефоне и в памяти», — ответила на вопросы корреспондента «4 канала» Ольга Ляпустина.

Женщина рассказала, что опекун ее детей — младшего Далера и старшей Даши — приезжала вместе с девочкой к ней в гости. «Показывала мне фото Далера, говорила, что все хорошо. А ведь он уже был мертв, и Даша мне ничего не сказала», — вспоминает Ляпустина.

Тело мальчика было найдено 29 июня в гараже приемной семьи. Эксперты определили, что ребенок умер еще в декабре. Все это время приемная мать разыгрывала спектакль, убеждая окружающих, что Далер то гостит у друзей, то гуляет, то спит.

26 июня она заявила, что мальчик сбежал и пропал. Его искали тысячи людей. После обнаружения тела опекунше было предъявлено обвинение по статьям «Убийство», «Истязание» и «Мошенничество». Женщина заключена под стражу.

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Биологическая мама погибшего Далера Бобиева Ольга Ляпустина не приедет в Екатеринбург на похороны ребенка. Женщина объяснила СМИ, что «хоронить уже нечего», а сын останется у нее в памяти и в телефоне. «Как узнала, поревела, конечно. Там уже к кому на похороны ехать? Он полгода пролежал в сумке, в гараже. Он у меня останется в телефоне и в памяти», — ответила на вопросы корреспондента «4 канала» Ольга Ляпустина. Женщина рассказала, что опекун ее детей — младшего Далера и старшей Даши — приезжала вместе с девочкой к ней в гости. «Показывала мне фото Далера, говорила, что все хорошо. А ведь он уже был мертв, и Даша мне ничего не сказала», — вспоминает Ляпустина. Тело мальчика было найдено 29 июня в гараже приемной семьи. Эксперты определили, что ребенок умер еще в декабре. Все это время приемная мать разыгрывала спектакль, убеждая окружающих, что Далер то гостит у друзей, то гуляет, то спит. 26 июня она заявила, что мальчик сбежал и пропал. Его искали тысячи людей. После обнаружения тела опекунше было предъявлено обвинение по статьям «Убийство», «Истязание» и «Мошенничество». Женщина заключена под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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