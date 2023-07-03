Родная мать Далера Бобиева не приедет на похороны сына

04 июля 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Смерть мальчика оплакивают многие екатеринбуржцы и жители других городов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Биологическая мама погибшего Далера Бобиева Ольга Ляпустина не приедет в Екатеринбург на похороны ребенка. Женщина объяснила СМИ, что «хоронить уже нечего», а сын останется у нее в памяти и в телефоне. «Как узнала, поревела, конечно. Там уже к кому на похороны ехать? Он полгода пролежал в сумке, в гараже. Он у меня останется в телефоне и в памяти», — ответила на вопросы корреспондента «4 канала» Ольга Ляпустина. Женщина рассказала, что опекун ее детей — младшего Далера и старшей Даши — приезжала вместе с девочкой к ней в гости. «Показывала мне фото Далера, говорила, что все хорошо. А ведь он уже был мертв, и Даша мне ничего не сказала», — вспоминает Ляпустина. Тело мальчика было найдено 29 июня в гараже приемной семьи. Эксперты определили, что ребенок умер еще в декабре. Все это время приемная мать разыгрывала спектакль, убеждая окружающих, что Далер то гостит у друзей, то гуляет, то спит. 26 июня она заявила, что мальчик сбежал и пропал. Его искали тысячи людей. После обнаружения тела опекунше было предъявлено обвинение по статьям «Убийство», «Истязание» и «Мошенничество». Женщина заключена под стражу.

Биологическая мама погибшего Далера Бобиева Ольга Ляпустина не приедет в Екатеринбург на похороны ребенка. Женщина объяснила СМИ, что «хоронить уже нечего», а сын останется у нее в памяти и в телефоне. «Как узнала, поревела, конечно. Там уже к кому на похороны ехать? Он полгода пролежал в сумке, в гараже. Он у меня останется в телефоне и в памяти», — ответила на вопросы корреспондента «4 канала» Ольга Ляпустина. Женщина рассказала, что опекун ее детей — младшего Далера и старшей Даши — приезжала вместе с девочкой к ней в гости. «Показывала мне фото Далера, говорила, что все хорошо. А ведь он уже был мертв, и Даша мне ничего не сказала», — вспоминает Ляпустина. Тело мальчика было найдено 29 июня в гараже приемной семьи. Эксперты определили, что ребенок умер еще в декабре. Все это время приемная мать разыгрывала спектакль, убеждая окружающих, что Далер то гостит у друзей, то гуляет, то спит. 26 июня она заявила, что мальчик сбежал и пропал. Его искали тысячи людей. После обнаружения тела опекунше было предъявлено обвинение по статьям «Убийство», «Истязание» и «Мошенничество». Женщина заключена под стражу.