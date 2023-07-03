В Троицке Челябинской области 25-летние братья-близнецы обокрали дом 57-летней собутыльницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«У 57-летней женщины, проживающей по улице Блюхера, похитили телевизор и цифровой ресивер. Подозреваемыми оказались 25-летние братья-близнецы, которые ранее неоднократно были в доме потерпевшей, совместно распивая алкоголь», — уточнили в ведомстве.
Братья проникли в дом и выкрали электронику, когда женщина ушла к подруге. Имущество вернут потерпевшей после следственных действий. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
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