В челябинском городе братья-близнецы обокрали дом собутыльницы. Фото

04 июля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В ходе розыскных мероприятий подозреваемыми оказались собутыльники женщины Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Троицке Челябинской области 25-летние братья-близнецы обокрали дом 57-летней собутыльницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «У 57-летней женщины, проживающей по улице Блюхера, похитили телевизор и цифровой ресивер. Подозреваемыми оказались 25-летние братья-близнецы, которые ранее неоднократно были в доме потерпевшей, совместно распивая алкоголь», — уточнили в ведомстве. Братья проникли в дом и выкрали электронику, когда женщина ушла к подруге. Имущество вернут потерпевшей после следственных действий. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчины украли телевизор и цифровую приставку фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Троицке Челябинской области 25-летние братья-близнецы обокрали дом 57-летней собутыльницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «У 57-летней женщины, проживающей по улице Блюхера, похитили телевизор и цифровой ресивер. Подозреваемыми оказались 25-летние братья-близнецы, которые ранее неоднократно были в доме потерпевшей, совместно распивая алкоголь», — уточнили в ведомстве. Братья проникли в дом и выкрали электронику, когда женщина ушла к подруге. Имущество вернут потерпевшей после следственных действий. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).