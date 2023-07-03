03 июля 2023

В челябинском городе братья-близнецы обокрали дом собутыльницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе розыскных мероприятий подозреваемыми оказались собутыльники женщины Фото:

В Троицке Челябинской области 25-летние братья-близнецы обокрали дом 57-летней собутыльницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«У 57-летней женщины, проживающей по улице Блюхера, похитили телевизор и цифровой ресивер. Подозреваемыми оказались 25-летние братья-близнецы, которые ранее неоднократно были в доме потерпевшей, совместно распивая алкоголь», — уточнили в ведомстве.

Братья проникли в дом и выкрали электронику, когда женщина ушла к подруге. Имущество вернут потерпевшей после следственных действий. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Мужчины украли телевизор и цифровую приставку
Мужчины украли телевизор и цифровую приставку

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В Троицке Челябинской области 25-летние братья-близнецы обокрали дом 57-летней собутыльницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «У 57-летней женщины, проживающей по улице Блюхера, похитили телевизор и цифровой ресивер. Подозреваемыми оказались 25-летние братья-близнецы, которые ранее неоднократно были в доме потерпевшей, совместно распивая алкоголь», — уточнили в ведомстве. Братья проникли в дом и выкрали электронику, когда женщина ушла к подруге. Имущество вернут потерпевшей после следственных действий. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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