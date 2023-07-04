Журналистка Милашина раскрыла новые детали нападения в Чечне

Журналистка Милашина: в ходе нападения говорили, что здесь никого не нужно защищать
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Нападавшие говорили, что здесь никого не нужно защищать, заявила Елена Милашина Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Во время нападения на журналистку Елену Милашину, нападавшие били адвоката Александра Немова и заявляли, что никого здесь защищать не нужно. Об этом рассказал сама Милашина.

«Когда Сашу били, прямо говорили: «Ты слишком многих здесь защищаешь. Здесь никого защищать не нужно», — передает слова Милашиной telegram-канал руководителя «Комитета против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован) Сергея Бабинца. Там добавили, что Милашина также упоминала, что ей показалось, что один или два человека из нападавших летели с ними в одном самолете и сидели рядом во время посадки в Москве.

В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приказал провести расследование и найти преступников. Следственное управление СК РФ по Чеченской республике начнет проверку в связи с нападением на Милашину и Немова, передает РАПСИ.

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Во время нападения на журналистку Елену Милашину, нападавшие били адвоката Александра Немова и заявляли, что никого здесь защищать не нужно. Об этом рассказал сама Милашина. «Когда Сашу били, прямо говорили: «Ты слишком многих здесь защищаешь. Здесь никого защищать не нужно», — передает слова Милашиной telegram-канал руководителя «Комитета против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован) Сергея Бабинца. Там добавили, что Милашина также упоминала, что ей показалось, что один или два человека из нападавших летели с ними в одном самолете и сидели рядом во время посадки в Москве. В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приказал провести расследование и найти преступников. Следственное управление СК РФ по Чеченской республике начнет проверку в связи с нападением на Милашину и Немова, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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