Журналистка Милашина раскрыла новые детали нападения в Чечне

Журналистка Милашина: в ходе нападения говорили, что здесь никого не нужно защищать

04 июля 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Нападавшие говорили, что здесь никого не нужно защищать, заявила Елена Милашина Фото: Команда против пыток/Telegram новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Во время нападения на журналистку Елену Милашину, нападавшие били адвоката Александра Немова и заявляли, что никого здесь защищать не нужно. Об этом рассказал сама Милашина. «Когда Сашу били, прямо говорили: «Ты слишком многих здесь защищаешь. Здесь никого защищать не нужно», — передает слова Милашиной telegram-канал руководителя «Комитета против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован) Сергея Бабинца. Там добавили, что Милашина также упоминала, что ей показалось, что один или два человека из нападавших летели с ними в одном самолете и сидели рядом во время посадки в Москве. В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приказал провести расследование и найти преступников. Следственное управление СК РФ по Чеченской республике начнет проверку в связи с нападением на Милашину и Немова, передает РАПСИ.

Во время нападения на журналистку Елену Милашину, нападавшие били адвоката Александра Немова и заявляли, что никого здесь защищать не нужно. Об этом рассказал сама Милашина. «Когда Сашу били, прямо говорили: «Ты слишком многих здесь защищаешь. Здесь никого защищать не нужно», — передает слова Милашиной telegram-канал руководителя «Комитета против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован) Сергея Бабинца. Там добавили, что Милашина также упоминала, что ей показалось, что один или два человека из нападавших летели с ними в одном самолете и сидели рядом во время посадки в Москве. В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приказал провести расследование и найти преступников. Следственное управление СК РФ по Чеченской республике начнет проверку в связи с нападением на Милашину и Немова, передает РАПСИ.