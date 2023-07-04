На Челябинскую область обрушатся град и гроза. Скрин

ЦГМС региона: на Челябинскую область 6 июля обрушатся град и гроза

05 июля 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Погода начнет ухудшаться в ночь на 6 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 6 июля. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «В ночь на четверг в регион придут дожди и грозы. Днем 6 июля в некоторых районах возможен также град. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Дожди закончатся ночью 7 июля, после чего до 8 июля включительно осадков не ожидается. Днем будет жарко — до 32 градусов. Ночью к челябинцам вернется прохлада: от 13 до 20 градусов. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 6 июля. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «В ночь на четверг в регион придут дожди и грозы. Днем 6 июля в некоторых районах возможен также град. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Дожди закончатся ночью 7 июля, после чего до 8 июля включительно осадков не ожидается. Днем будет жарко — до 32 градусов. Ночью к челябинцам вернется прохлада: от 13 до 20 градусов.