04 июля 2023

На Челябинскую область обрушатся град и гроза. Скрин

ЦГМС региона: на Челябинскую область 6 июля обрушатся град и гроза
© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, доджь
Погода начнет ухудшаться в ночь на 6 июля Фото:

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 6 июля. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

«В ночь на четверг в регион придут дожди и грозы. Днем 6 июля в некоторых районах возможен также град. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Дожди закончатся ночью 7 июля, после чего до 8 июля включительно осадков не ожидается. Днем будет жарко — до 32 градусов. Ночью к челябинцам вернется прохлада: от 13 до 20 градусов.

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Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 6 июля. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «В ночь на четверг в регион придут дожди и грозы. Днем 6 июля в некоторых районах возможен также град. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Дожди закончатся ночью 7 июля, после чего до 8 июля включительно осадков не ожидается. Днем будет жарко — до 32 градусов. Ночью к челябинцам вернется прохлада: от 13 до 20 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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