Погода начнет ухудшаться в ночь на 6 июля
Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 6 июля. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.
«В ночь на четверг в регион придут дожди и грозы. Днем 6 июля в некоторых районах возможен также град. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.
Дожди закончатся ночью 7 июля, после чего до 8 июля включительно осадков не ожидается. Днем будет жарко — до 32 градусов. Ночью к челябинцам вернется прохлада: от 13 до 20 градусов.
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