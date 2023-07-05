Житель Соликамска получил высокую награду за участие во Второй Карабахской войне

Соликамец Андрей Ковалев удостоен медали Жукова за участие во Второй Карабахской войне
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Службу соликамца отметили медалью Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Андрея Ковалева из Соликамска (Пермский край) наградили медалью Жукова. Так оценили его службу во время Второй Карабахской войны. Об этом рассказали в мэрии Соликамска.

«Соликамец Андрей Ковалев награжден медалью Жукова за участие во Второй Карабахской войне. Андрей Ковалев — второй соликамец, который удостоен данной награды», — сообщается на странице Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Вторая Карабахская война — масштабный вооруженный конфликт в непризнанной республике Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией, который произошел осенью 2020 года. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. 10 ноября 2020 года Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.

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Андрея Ковалева из Соликамска (Пермский край) наградили медалью Жукова. Так оценили его службу во время Второй Карабахской войны. Об этом рассказали в мэрии Соликамска. «Соликамец Андрей Ковалев награжден медалью Жукова за участие во Второй Карабахской войне. Андрей Ковалев — второй соликамец, который удостоен данной награды», — сообщается на странице Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Вторая Карабахская война — масштабный вооруженный конфликт в непризнанной республике Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией, который произошел осенью 2020 года. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. 10 ноября 2020 года Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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