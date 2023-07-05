05 июля 2023
04 июля 2023

В ХМАО во время купания в реке утонул молодой человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, кроссовки, лето, утопленник, озеро, река, вода, обувь
Спасатели начали поиск тела Фото:

В Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Звонок в службу спасения поступил в районе 00:30. Сразу же на место выехали спасатели с лодкой. Одного человека мы спасли. Вытащили из речки с помощью спасательного круга и лестницы. Спасенный рассказал, что предположительно утонувший выплыл на середину речки, его подхватило течение. Он пытался выплыть, но не смог», — сообщил начальник АСФ МКУ «ЕДДС» города Урай Виктор Терешко.

Как сообщили в администрации, молодой человек пошел купаться, где это строго запрещено. Спасательные службы города приступили к поиску тела.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время купания на озере Молодежном утонул подросток. Ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли.

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В Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Звонок в службу спасения поступил в районе 00:30. Сразу же на место выехали спасатели с лодкой. Одного человека мы спасли. Вытащили из речки с помощью спасательного круга и лестницы. Спасенный рассказал, что предположительно утонувший выплыл на середину речки, его подхватило течение. Он пытался выплыть, но не смог», — сообщил начальник АСФ МКУ «ЕДДС» города Урай Виктор Терешко. Как сообщили в администрации, молодой человек пошел купаться, где это строго запрещено. Спасательные службы города приступили к поиску тела. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время купания на озере Молодежном утонул подросток. Ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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