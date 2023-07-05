В ХМАО во время купания в реке утонул молодой человек

В Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Звонок в службу спасения поступил в районе 00:30. Сразу же на место выехали спасатели с лодкой. Одного человека мы спасли. Вытащили из речки с помощью спасательного круга и лестницы. Спасенный рассказал, что предположительно утонувший выплыл на середину речки, его подхватило течение. Он пытался выплыть, но не смог», — сообщил начальник АСФ МКУ «ЕДДС» города Урай Виктор Терешко.
Как сообщили в администрации, молодой человек пошел купаться, где это строго запрещено. Спасательные службы города приступили к поиску тела.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время купания на озере Молодежном утонул подросток. Ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли.
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