В ХМАО во время купания в реке утонул молодой человек

06 июля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Спасатели начали поиск тела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Звонок в службу спасения поступил в районе 00:30. Сразу же на место выехали спасатели с лодкой. Одного человека мы спасли. Вытащили из речки с помощью спасательного круга и лестницы. Спасенный рассказал, что предположительно утонувший выплыл на середину речки, его подхватило течение. Он пытался выплыть, но не смог», — сообщил начальник АСФ МКУ «ЕДДС» города Урай Виктор Терешко. Как сообщили в администрации, молодой человек пошел купаться, где это строго запрещено. Спасательные службы города приступили к поиску тела. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время купания на озере Молодежном утонул подросток. Ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли.

В Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Звонок в службу спасения поступил в районе 00:30. Сразу же на место выехали спасатели с лодкой. Одного человека мы спасли. Вытащили из речки с помощью спасательного круга и лестницы. Спасенный рассказал, что предположительно утонувший выплыл на середину речки, его подхватило течение. Он пытался выплыть, но не смог», — сообщил начальник АСФ МКУ «ЕДДС» города Урай Виктор Терешко. Как сообщили в администрации, молодой человек пошел купаться, где это строго запрещено. Спасательные службы города приступили к поиску тела. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО во время купания на озере Молодежном утонул подросток. Ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли.