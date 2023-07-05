В ХМАО полиция раскрыла убийство 19-летней давности

06 июля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Об убийстве полиции сообщил родственник подозреваемого Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО полиция раскрыла убийство, совершенное в 2004 году. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. Летом 2004 года в полицию поступило сообщение об исчезновении 26-летнего мужчины. Спустя месяц его труп был найден в реке Почекуйка в 30 километрах от Сургута. «Все эти годы преступление оставалось нераскрытым. В 2020 году расследование уголовного дела, возбужденного по статье убийство, было возобновлено. Путем опроса лиц, некогда знавших потерпевшего, был установлен косвенный свидетель, посвященный в обстоятельства преступления. Мужчина являлся родственником главного подозреваемого по уголовному делу и знал погибшего. Спустя некоторое время после убийства злоумышленник 1969 года рождения признался родственнику в содеянном, когда тот спросил его об исчезновении их общего знакомого», — сообщили в полиции. Сам подозреваемый к этому времени уже скончался в колонии Саратова, где он отбывал наказание за совершение другого преступления. Но несмотря на отсутствие главного подозреваемого, полицейским все же удалось восстановить события 2004 года. «Установлено что убитый распивал спиртные напитки в квартире дома по улице Островского в Сургуте совместно со своим знакомым. В ходе ссоры приятель нанес удар молотком и ножевое ранение потерпевшему, отчего тот скончался на месте, затем замотал тело в ковер и вывез его в лесной массив», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыли изнасилование школьницы 19-летней давности. В 2003 году злоумышленник изнасиловал 15-летнюю школьницу в Мегионе. Полиция не успела его задержать, и он скрылся в Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО полиция раскрыла убийство, совершенное в 2004 году. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. Летом 2004 года в полицию поступило сообщение об исчезновении 26-летнего мужчины. Спустя месяц его труп был найден в реке Почекуйка в 30 километрах от Сургута. «Все эти годы преступление оставалось нераскрытым. В 2020 году расследование уголовного дела, возбужденного по статье убийство, было возобновлено. Путем опроса лиц, некогда знавших потерпевшего, был установлен косвенный свидетель, посвященный в обстоятельства преступления. Мужчина являлся родственником главного подозреваемого по уголовному делу и знал погибшего. Спустя некоторое время после убийства злоумышленник 1969 года рождения признался родственнику в содеянном, когда тот спросил его об исчезновении их общего знакомого», — сообщили в полиции. Сам подозреваемый к этому времени уже скончался в колонии Саратова, где он отбывал наказание за совершение другого преступления. Но несмотря на отсутствие главного подозреваемого, полицейским все же удалось восстановить события 2004 года. «Установлено что убитый распивал спиртные напитки в квартире дома по улице Островского в Сургуте совместно со своим знакомым. В ходе ссоры приятель нанес удар молотком и ножевое ранение потерпевшему, отчего тот скончался на месте, затем замотал тело в ковер и вывез его в лесной массив», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыли изнасилование школьницы 19-летней давности. В 2003 году злоумышленник изнасиловал 15-летнюю школьницу в Мегионе. Полиция не успела его задержать, и он скрылся в Тюмени.