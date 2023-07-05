05 июля 2023

Медработник из Пермского края попалась на взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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За деньги врач вносила ложную информацию в медкарты Фото:

Медицинский работник из Чусового (Пермский край) попалась на получении взяток. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В течение полугода медицинский работник за деньги вносила данные о прохождении ежегодной врачебной комиссии. За свои услуги женщина брала от 10 до 20 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В отношении медика было возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует пять преступных эпизодов. Сейчас следователи изучают изъятые документы, а также устанавливают все обстоятельства совершения преступлений. Пермячке грозит до 10 лет тюрьмы и уголовный штраф.

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Медицинский работник из Чусового (Пермский край) попалась на получении взяток. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В течение полугода медицинский работник за деньги вносила данные о прохождении ежегодной врачебной комиссии. За свои услуги женщина брала от 10 до 20 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. В отношении медика было возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует пять преступных эпизодов. Сейчас следователи изучают изъятые документы, а также устанавливают все обстоятельства совершения преступлений. Пермячке грозит до 10 лет тюрьмы и уголовный штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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