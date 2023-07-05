Медработник из Пермского края попалась на взятках

Медицинский работник из Чусового (Пермский край) попалась на получении взяток. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«В течение полугода медицинский работник за деньги вносила данные о прохождении ежегодной врачебной комиссии. За свои услуги женщина брала от 10 до 20 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
В отношении медика было возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует пять преступных эпизодов. Сейчас следователи изучают изъятые документы, а также устанавливают все обстоятельства совершения преступлений. Пермячке грозит до 10 лет тюрьмы и уголовный штраф.
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