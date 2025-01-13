13 января 2025

В пермском аэропорту пьяному инженеру не дали улететь в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть
Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть Фото:

В пермском аэропорту задержали пассажира рейса «Пермь-Сочи». Мужчине, имевшему признаки опьянения, отказали в посадке в самолет. К воздушному судну вызвали транспортных полицейских, которые доставили его в дежурную часть. Там мужчина пояснил, что является инженером и планировал выехать в Сочи по рабочим делам, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по Перми.

«11 января в аэропорту Перми сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнего жителя краевой столицы, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Нарушителя в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, однако доставленный отказался от прохождения исследования. Установлено, что мужчина работает инженером, в Сочи хотел улететь по рабочим делам», — отмечают в полиции.

Ранее пермяка привлекали к уголовной ответственности за разбой (ч 2 ст 162 УК РФ). На этот раз мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника и обязали выплатить штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском аэропорту задержали пассажира рейса «Пермь-Сочи». Мужчине, имевшему признаки опьянения, отказали в посадке в самолет. К воздушному судну вызвали транспортных полицейских, которые доставили его в дежурную часть. Там мужчина пояснил, что является инженером и планировал выехать в Сочи по рабочим делам, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по Перми. «11 января в аэропорту Перми сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнего жителя краевой столицы, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Нарушителя в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, однако доставленный отказался от прохождения исследования. Установлено, что мужчина работает инженером, в Сочи хотел улететь по рабочим делам», — отмечают в полиции. Ранее пермяка привлекали к уголовной ответственности за разбой (ч 2 ст 162 УК РФ). На этот раз мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника и обязали выплатить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...