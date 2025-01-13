В пермском аэропорту пьяному инженеру не дали улететь в Сочи

В пермском аэропорту задержали пассажира рейса «Пермь-Сочи». Мужчине, имевшему признаки опьянения, отказали в посадке в самолет. К воздушному судну вызвали транспортных полицейских, которые доставили его в дежурную часть. Там мужчина пояснил, что является инженером и планировал выехать в Сочи по рабочим делам, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по Перми.
«11 января в аэропорту Перми сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнего жителя краевой столицы, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Нарушителя в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, однако доставленный отказался от прохождения исследования. Установлено, что мужчина работает инженером, в Сочи хотел улететь по рабочим делам», — отмечают в полиции.
Ранее пермяка привлекали к уголовной ответственности за разбой (ч 2 ст 162 УК РФ). На этот раз мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника и обязали выплатить штраф.
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