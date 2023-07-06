06 июля 2023

В Минздраве раскрыли состояние детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске

Дети, отравившиеся алкоголем в Первоуральске, находятся в удовлетворительном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети госпитализированы, медики следят за их состоянием Фото:

Подростков, которые отравились алкоголем в Первоуральске, продолжают наблюдать врачи. На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Состояние подростков удовлетворительное. Их осмотрела бригада медицины катастроф с токсикологом. У семерых в организме обнаружили эталон в различной концентрации. Ребята находятся в педиатрическом отделении. Их выпишут домой при полном восстановлении состояния», — отметили в свердловском минздраве.

Ранее URA.RU писало о том, что в Первоуральске подростки массово отравились напитком, содержащим этанол. Позже детей госпитализировали в медицинское учреждение. По факту инцидента свердловская прокуратура организовала проверку.

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Подростков, которые отравились алкоголем в Первоуральске, продолжают наблюдать врачи. На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Состояние подростков удовлетворительное. Их осмотрела бригада медицины катастроф с токсикологом. У семерых в организме обнаружили эталон в различной концентрации. Ребята находятся в педиатрическом отделении. Их выпишут домой при полном восстановлении состояния», — отметили в свердловском минздраве. Ранее URA.RU писало о том, что в Первоуральске подростки массово отравились напитком, содержащим этанол. Позже детей госпитализировали в медицинское учреждение. По факту инцидента свердловская прокуратура организовала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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