06 июля 2023

Приставы наложили арест на имущество крупной фармкомпании в Перми

В Перми арестовано имущество фармкомпании «Годовалов»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения по Евгению Ройзману. Екатеринбург , судебный пристав, уфссп
Обеспечительные меры наложены на медикаменты и спецоборудование, принадлежащие логистическому предприятию Фото:

В Перми наложен арест на имущество фармацевтической логистической компании «Годовалов». Обеспечительные меры приняты в связи с иском ПАО «Сбербанк России» к указанной компании. Банк добивается от ООО «Годовалов» возврата кредита и процентов по нему на общую сумму более 183,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю в своем Telegram.

«В результате проведенных исполнительных действий наложен арест на медикаменты, а также узкопроходные подъемники. ООО „Годовалов“ (г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39). Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за незаконные действия в его отношении», — указано в сообщении ведомства.

Рассмотрение заявления ООО «Годовалов» об отмене обеспечительных мер назначено в Арбитражном суде Пермского края на 10 июля. В фармкомпании URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию об аресте имущества, попросив направить официальный запрос. На сайте компании «Годовалов» сообщается, что она владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Кирове, Тюмени, Новосибирске, а также Шолохово (Московская область). Выручка предприятия за прошлый год составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль — 200 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми наложен арест на имущество фармацевтической логистической компании «Годовалов». Обеспечительные меры приняты в связи с иском ПАО «Сбербанк России» к указанной компании. Банк добивается от ООО «Годовалов» возврата кредита и процентов по нему на общую сумму более 183,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю в своем Telegram. «В результате проведенных исполнительных действий наложен арест на медикаменты, а также узкопроходные подъемники. ООО „Годовалов“ (г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39). Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за незаконные действия в его отношении», — указано в сообщении ведомства. Рассмотрение заявления ООО «Годовалов» об отмене обеспечительных мер назначено в Арбитражном суде Пермского края на 10 июля. В фармкомпании URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию об аресте имущества, попросив направить официальный запрос. На сайте компании «Годовалов» сообщается, что она владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Кирове, Тюмени, Новосибирске, а также Шолохово (Московская область). Выручка предприятия за прошлый год составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль — 200 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...