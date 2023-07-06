Приставы наложили арест на имущество крупной фармкомпании в Перми

В Перми арестовано имущество фармкомпании «Годовалов»

07 июля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Обеспечительные меры наложены на медикаменты и спецоборудование, принадлежащие логистическому предприятию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми наложен арест на имущество фармацевтической логистической компании «Годовалов». Обеспечительные меры приняты в связи с иском ПАО «Сбербанк России» к указанной компании. Банк добивается от ООО «Годовалов» возврата кредита и процентов по нему на общую сумму более 183,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю в своем Telegram. «В результате проведенных исполнительных действий наложен арест на медикаменты, а также узкопроходные подъемники. ООО „Годовалов“ (г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39). Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за незаконные действия в его отношении», — указано в сообщении ведомства. Рассмотрение заявления ООО «Годовалов» об отмене обеспечительных мер назначено в Арбитражном суде Пермского края на 10 июля. В фармкомпании URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию об аресте имущества, попросив направить официальный запрос. На сайте компании «Годовалов» сообщается, что она владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Кирове, Тюмени, Новосибирске, а также Шолохово (Московская область). Выручка предприятия за прошлый год составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль — 200 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми наложен арест на имущество фармацевтической логистической компании «Годовалов». Обеспечительные меры приняты в связи с иском ПАО «Сбербанк России» к указанной компании. Банк добивается от ООО «Годовалов» возврата кредита и процентов по нему на общую сумму более 183,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю в своем Telegram. «В результате проведенных исполнительных действий наложен арест на медикаменты, а также узкопроходные подъемники. ООО „Годовалов“ (г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39). Арестованное имущество оставлено должнику на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за незаконные действия в его отношении», — указано в сообщении ведомства. Рассмотрение заявления ООО «Годовалов» об отмене обеспечительных мер назначено в Арбитражном суде Пермского края на 10 июля. В фармкомпании URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию об аресте имущества, попросив направить официальный запрос. На сайте компании «Годовалов» сообщается, что она владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Кирове, Тюмени, Новосибирске, а также Шолохово (Московская область). Выручка предприятия за прошлый год составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль — 200 млн рублей.