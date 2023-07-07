В Екатеринбурге сотрудника ГИБДД поймали на установке прослушки

07 июля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Историю с прослушкой в ГИБДД сейчас проверяет отдел собственной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге командира батальона ГИБДД подозревают в организации прослушки. Якобы он попросил майора сходить с диктофоном к подчиненному инспектору, чтобы обличить его в нарушениях. Подробности рассказал источник в силовых структурах. «Командир планировал спровоцировать его [инспектора] на какие-то откровения, разговор о нарушениях, чтобы иметь возможность уволить. У них там, к сожалению, сейчас такая атмосфера. Поощряется стукачество начальнику друг на друга. Каждый пытается подставить другого», — цитирует E1 источника в силовых структурах. С этой целью командир приказал майору ГИБДД отправиться с диктофоном к инспектору и вытянуть из того компромат. Однако вместо этого майор пошла к начальнику областной автоинспекции, а тот привлек к расследованию управление собственной безопасности (УСБ). Сейчас диктофон отправлен на экспертизу, чтобы узнать, является ли он запрещенным устройством для получения информации. Как сообщили в региональной ГИБДД, по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Ранее в Екатеринбурге за подкуп судили сотрудника ГИБДД. Он оформлял несуществующие дорожно-транспортные происшествия и брал за них взятки.

В Екатеринбурге командира батальона ГИБДД подозревают в организации прослушки. Якобы он попросил майора сходить с диктофоном к подчиненному инспектору, чтобы обличить его в нарушениях. Подробности рассказал источник в силовых структурах. «Командир планировал спровоцировать его [инспектора] на какие-то откровения, разговор о нарушениях, чтобы иметь возможность уволить. У них там, к сожалению, сейчас такая атмосфера. Поощряется стукачество начальнику друг на друга. Каждый пытается подставить другого», — цитирует E1 источника в силовых структурах. С этой целью командир приказал майору ГИБДД отправиться с диктофоном к инспектору и вытянуть из того компромат. Однако вместо этого майор пошла к начальнику областной автоинспекции, а тот привлек к расследованию управление собственной безопасности (УСБ). Сейчас диктофон отправлен на экспертизу, чтобы узнать, является ли он запрещенным устройством для получения информации. Как сообщили в региональной ГИБДД, по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Ранее в Екатеринбурге за подкуп судили сотрудника ГИБДД. Он оформлял несуществующие дорожно-транспортные происшествия и брал за них взятки.