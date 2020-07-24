Полицейский оформлял подложные документы для получения страховки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге будут судить сотрудника ГИБДД, который брал взятки за оформление несуществующих дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение утвердила прокуратура Кировского района Екатеринбурга.

Бывшего полицейского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Екатеринбурга Свердловской области.

По версии следствия, в течение 2017 года инспектор дорожной полиции УМВД России по Екатеринбургу по просьбе знакомого оформил материалы об инсценированных ДТП, а также справки о ДТП, куда внес ложные сведения о повреждениях транспортных средств, а также о дате, месте, времени и участниках происшествия. Подложные документы были использованы собственниками автомобилей для получения страховых выплат.

Таким образом было задокументировано 3 ложных факта дорожных столкновений. Полицейский получил взятки в размере 40 тысяч рублей, а автомобилисты — страховые выплаты на общую сумму более 1 млн рублей, причинив тем самым ущерб страховым компаниям. Предъявители поддельных документов приговором суда привлечены к уголовной ответственности.

Руководитель пресс-службы главка регионального МВД Валерий Горелых пояснил, что в июне 2018 года упомянутый сотрудник был уволен из системы МВД за совершение проступка, порочащего честь представителя МВД. Если в ходе предстоящего судебного разбирательства его вина будет доказана, он понесет и предусмотренную законом уголовную ответственность.