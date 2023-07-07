Боец частной армии Пригожина угрожал взорвать дом в Екатеринбурге

08 июля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Граната, которой угрожал дебошир, оказалась муляжом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Боец частной армии бизнесмена Евгения Пригожина угрожал взорвать гранату в доме на улице Техническая в Екатеринбурге. Мужчина, у которого за плечами судимость, в момент ЧП был пьян, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Поздним вечером 7 июля в доме № 28 на улице Техническая, в квартире на втором этаже мужчина угрожал взорвать гранату. На место выезжали сотрудники полиции и специалисты «Урал-Вымпела», — пояснил собеседник агентства. Саперы определили, что граната является макетом без взрывчатого вещества и угрозы не представляет. Дебошир был тем не менее задержан. «Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что 28-летний мужчина ранее был судим, на данный момент состоит в составе ЧВК «Вагнер», — добавил источник. Сейчас, по его словам, ведутся следственные действия. За официальным комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.

Боец частной армии бизнесмена Евгения Пригожина угрожал взорвать гранату в доме на улице Техническая в Екатеринбурге. Мужчина, у которого за плечами судимость, в момент ЧП был пьян, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Поздним вечером 7 июля в доме № 28 на улице Техническая, в квартире на втором этаже мужчина угрожал взорвать гранату. На место выезжали сотрудники полиции и специалисты «Урал-Вымпела», — пояснил собеседник агентства. Саперы определили, что граната является макетом без взрывчатого вещества и угрозы не представляет. Дебошир был тем не менее задержан. «Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что 28-летний мужчина ранее был судим, на данный момент состоит в составе ЧВК «Вагнер», — добавил источник. Сейчас, по его словам, ведутся следственные действия. За официальным комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.