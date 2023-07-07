Боец частной армии Пригожина угрожал взорвать дом в Екатеринбурге

Боец частной армии бизнесмена Евгения Пригожина угрожал взорвать гранату в доме на улице Техническая в Екатеринбурге. Мужчина, у которого за плечами судимость, в момент ЧП был пьян, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Поздним вечером 7 июля в доме № 28 на улице Техническая, в квартире на втором этаже мужчина угрожал взорвать гранату. На место выезжали сотрудники полиции и специалисты «Урал-Вымпела», — пояснил собеседник агентства.
Саперы определили, что граната является макетом без взрывчатого вещества и угрозы не представляет. Дебошир был тем не менее задержан. «Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что 28-летний мужчина ранее был судим, на данный момент состоит в составе ЧВК «Вагнер», — добавил источник.
Сейчас, по его словам, ведутся следственные действия. За официальным комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.
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