07 июля 2023

Боец частной армии Пригожина угрожал взорвать дом в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Граната, которой угрожал дебошир, оказалась муляжом Фото:

Боец частной армии бизнесмена Евгения Пригожина угрожал взорвать гранату в доме на улице Техническая в Екатеринбурге. Мужчина, у которого за плечами судимость, в момент ЧП был пьян, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Поздним вечером 7 июля в доме № 28 на улице Техническая, в квартире на втором этаже мужчина угрожал взорвать гранату. На место выезжали сотрудники полиции и специалисты «Урал-Вымпела», — пояснил собеседник агентства.

Саперы определили, что граната является макетом без взрывчатого вещества и угрозы не представляет. Дебошир был тем не менее задержан. «Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что 28-летний мужчина ранее был судим, на данный момент состоит в составе ЧВК «Вагнер», — добавил источник.

Сейчас, по его словам, ведутся следственные действия. За официальным комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.

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Боец частной армии бизнесмена Евгения Пригожина угрожал взорвать гранату в доме на улице Техническая в Екатеринбурге. Мужчина, у которого за плечами судимость, в момент ЧП был пьян, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Поздним вечером 7 июля в доме № 28 на улице Техническая, в квартире на втором этаже мужчина угрожал взорвать гранату. На место выезжали сотрудники полиции и специалисты «Урал-Вымпела», — пояснил собеседник агентства. Саперы определили, что граната является макетом без взрывчатого вещества и угрозы не представляет. Дебошир был тем не менее задержан. «Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что 28-летний мужчина ранее был судим, на данный момент состоит в составе ЧВК «Вагнер», — добавил источник. Сейчас, по его словам, ведутся следственные действия. За официальным комментарием URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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