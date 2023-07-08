В Екатеринбурге прошел дроновый биатлон. Фото

09 июля 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Участники биатлона соревновались в нескольких категориях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на площадке технопарка «Университетский» прошли первые на Урале соревнования операторов дронов «Беспилотный биатлон». Мероприятие состоялось в рамках программы форума «Иннопром»-2023. «Участие приняли более 25 команд из Свердловской, Курганской областей, Алтайского края и Москвы. Состязания прошли в точности сброса груза с высоты 100 метров, дрон-дартсе, поражении движущейся мишени, прохождении FPV-трассы», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. Участников соревнований приветствовали помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО Евгений Гурарий и заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Призовой фонд турнира составил 300 тысяч рублей.

В Екатеринбурге на площадке технопарка «Университетский» прошли первые на Урале соревнования операторов дронов «Беспилотный биатлон». Мероприятие состоялось в рамках программы форума «Иннопром»-2023. «Участие приняли более 25 команд из Свердловской, Курганской областей, Алтайского края и Москвы. Состязания прошли в точности сброса груза с высоты 100 метров, дрон-дартсе, поражении движущейся мишени, прохождении FPV-трассы», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. Участников соревнований приветствовали помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО Евгений Гурарий и заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Призовой фонд турнира составил 300 тысяч рублей.