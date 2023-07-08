08 июля 2023

В Екатеринбурге прошел дроновый биатлон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Участники биатлона соревновались в нескольких категориях Фото:

В Екатеринбурге на площадке технопарка «Университетский» прошли первые на Урале соревнования операторов дронов «Беспилотный биатлон». Мероприятие состоялось в рамках программы форума «Иннопром»-2023.

«Участие приняли более 25 команд из Свердловской, Курганской областей, Алтайского края и Москвы. Состязания прошли в точности сброса груза с высоты 100 метров, дрон-дартсе, поражении движущейся мишени, прохождении FPV-трассы», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия.

Участников соревнований приветствовали помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО Евгений Гурарий и заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Призовой фонд турнира составил 300 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге на площадке технопарка «Университетский» прошли первые на Урале соревнования операторов дронов «Беспилотный биатлон». Мероприятие состоялось в рамках программы форума «Иннопром»-2023. «Участие приняли более 25 команд из Свердловской, Курганской областей, Алтайского края и Москвы. Состязания прошли в точности сброса груза с высоты 100 метров, дрон-дартсе, поражении движущейся мишени, прохождении FPV-трассы», — рассказали URA.RU организаторы мероприятия. Участников соревнований приветствовали помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО Евгений Гурарий и заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Призовой фонд турнира составил 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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